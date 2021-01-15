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"الصحة": تسجيل 173 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 181 خلال الـ24 ساعة الماضية

تركي بن هذلول يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

رفع الشكر للقيادة على ما يلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية واهتمام

تلقى نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وبهذه المناسبة رفع الأمير تركي بن هذلول الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في السعودية من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الأمير تركي بن هذلول نائب أمير نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي بن هذلول يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وبهذه المناسبة رفع الأمير تركي بن هذلول الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في السعودية من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
09:11 PM

تركي بن هذلول يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

رفع الشكر للقيادة على ما يلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية واهتمام

A A A
هادي آل كليب - نجران
2
1,522

تلقى نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وبهذه المناسبة رفع الأمير تركي بن هذلول الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في السعودية من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.

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