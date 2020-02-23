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تنظيم "القاعدة" يؤكد مقتل زعيمه قاسم الريمي

واشنطن قضت عليه في عملية باليمن

أفاد موقع "سايت" الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الأحد)، أن تنظيم القاعدة الإرهابي أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي، حسبما ذكرت "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.


وترى الولايات المتحدة في فرع القاعدة في جزيرة العرب، أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.

اليمن تنظيم القاعدة قاسم الريمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافحة الإرهاب جزيرة العرب أسامة بن لادن

الرئيسية/ أخبار العالم

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تنظيم "القاعدة" يؤكد مقتل زعيمه قاسم الريمي
سبق

أفاد موقع "سايت" الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الأحد)، أن تنظيم القاعدة الإرهابي أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي، حسبما ذكرت "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.


وترى الولايات المتحدة في فرع القاعدة في جزيرة العرب، أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:33 PM

تنظيم "القاعدة" يؤكد مقتل زعيمه قاسم الريمي

واشنطن قضت عليه في عملية باليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد موقع "سايت" الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الأحد)، أن تنظيم القاعدة الإرهابي أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي، حسبما ذكرت "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.


وترى الولايات المتحدة في فرع القاعدة في جزيرة العرب، أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.

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