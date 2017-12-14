أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح بن عبدالله التميمي، أهمية القضاء على العدوى المكتسبة في المستشفيات، عبر وسيلة بسيطة ألا وهي "نظافة الأيدي" التي بسببها تحفظ الأرواح، في إطار الوصول إلى بيئة صحية آمنة. جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الأول لنظافة الأيدي ومكافحة العدوى لمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، الذي أقيم صباح هذا اليوم بمستشفى الملك سلمان. وقدّم "التميمي" شكره وتقديره للقائمين على هذا الملتقى على تنظيمهم لهذا الملتقى الهام . من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي المشارك للجودة ومكافحة العدوى الدكتورة نعيمة الجهني أن فكرة إقامة الملتقى جاءت تلبية للأمر السامي الكريم وبمبادرة من المركز السعودي لسلامة المريض. وقالت د. "نعيمة": الملتقى يهدف لرفع الوعي الصحي لدى العاملين الصحيين والمرضى وذويهم للالتزام بنظافة الأيدي لتأثيره الإيجابي على سلامتهم، والالتزام بنظافة الأيدي هي أول مبادرة لسلامة المرضى أطلقتها منظمة الصحة العالمية 2005. وشددت على ضرورة تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وذلك بحماية الصحة العامة وهي إحدى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية عام 2030 والتي تتطلع نحو مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح، وهذا المجتمع الحيوي لا يكون إلا بتمكين حياة عامرة صحية للمواطن والمقيم، وذلك بالوقاية ومنع الأمراض قبل حدوثها . من جانب آخر، ذكرت رئيسة مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان د. شادن وفاء، أن الملتقى العلمي لنظافة الأيدي ومكافحة العدوى للمستشفيات التجمع يهدف لتشجيع العمل على بث برامج ترويجية فعالة لتعزيز ممارسة نظافة الأيدي وتقليل تعرض الأفراد لخطر الأمراض التي قد تؤثر على صحتهم.

"التميمي" يسلّط الضوء على دور "نظافة الأيدي" في منع العدوى المكتسبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-12 أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح بن عبدالله التميمي، أهمية القضاء على العدوى المكتسبة في المستشفيات، عبر وسيلة بسيطة ألا وهي "نظافة الأيدي" التي بسببها تحفظ الأرواح، في إطار الوصول إلى بيئة صحية آمنة.



جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الأول لنظافة الأيدي ومكافحة العدوى لمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، الذي أقيم صباح هذا اليوم بمستشفى الملك سلمان.



وقدّم "التميمي" شكره وتقديره للقائمين على هذا الملتقى على تنظيمهم لهذا الملتقى الهام .



من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي المشارك للجودة ومكافحة العدوى الدكتورة نعيمة الجهني أن فكرة إقامة الملتقى جاءت تلبية للأمر السامي الكريم وبمبادرة من المركز السعودي لسلامة المريض.



وقالت د. "نعيمة": الملتقى يهدف لرفع الوعي الصحي لدى العاملين الصحيين والمرضى وذويهم للالتزام بنظافة الأيدي لتأثيره الإيجابي على سلامتهم، والالتزام بنظافة الأيدي هي أول مبادرة لسلامة المرضى أطلقتها منظمة الصحة العالمية 2005.



وشددت على ضرورة تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وذلك بحماية الصحة العامة وهي إحدى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية عام 2030 والتي تتطلع نحو مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح، وهذا المجتمع الحيوي لا يكون إلا بتمكين حياة عامرة صحية للمواطن والمقيم، وذلك بالوقاية ومنع الأمراض قبل حدوثها .



من جانب آخر، ذكرت رئيسة مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان د. شادن وفاء، أن الملتقى العلمي لنظافة الأيدي ومكافحة العدوى للمستشفيات التجمع يهدف لتشجيع العمل على بث برامج ترويجية فعالة لتعزيز ممارسة نظافة الأيدي وتقليل تعرض الأفراد لخطر الأمراض التي قد تؤثر على صحتهم.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 03:16 PM

"التميمي" يسلّط الضوء على دور "نظافة الأيدي" في منع العدوى المكتسبة على هامش فعاليات الملتقى الأول لمكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان





A A A





4 مشاركة

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح بن عبدالله التميمي، أهمية القضاء على العدوى المكتسبة في المستشفيات، عبر وسيلة بسيطة ألا وهي "نظافة الأيدي" التي بسببها تحفظ الأرواح، في إطار الوصول إلى بيئة صحية آمنة.



جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الأول لنظافة الأيدي ومكافحة العدوى لمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، الذي أقيم صباح هذا اليوم بمستشفى الملك سلمان.



وقدّم "التميمي" شكره وتقديره للقائمين على هذا الملتقى على تنظيمهم لهذا الملتقى الهام .



من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي المشارك للجودة ومكافحة العدوى الدكتورة نعيمة الجهني أن فكرة إقامة الملتقى جاءت تلبية للأمر السامي الكريم وبمبادرة من المركز السعودي لسلامة المريض.



وقالت د. "نعيمة": الملتقى يهدف لرفع الوعي الصحي لدى العاملين الصحيين والمرضى وذويهم للالتزام بنظافة الأيدي لتأثيره الإيجابي على سلامتهم، والالتزام بنظافة الأيدي هي أول مبادرة لسلامة المرضى أطلقتها منظمة الصحة العالمية 2005.



وشددت على ضرورة تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وذلك بحماية الصحة العامة وهي إحدى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية عام 2030 والتي تتطلع نحو مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح، وهذا المجتمع الحيوي لا يكون إلا بتمكين حياة عامرة صحية للمواطن والمقيم، وذلك بالوقاية ومنع الأمراض قبل حدوثها .



من جانب آخر، ذكرت رئيسة مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان د. شادن وفاء، أن الملتقى العلمي لنظافة الأيدي ومكافحة العدوى للمستشفيات التجمع يهدف لتشجيع العمل على بث برامج ترويجية فعالة لتعزيز ممارسة نظافة الأيدي وتقليل تعرض الأفراد لخطر الأمراض التي قد تؤثر على صحتهم.