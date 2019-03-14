عشية دخوله العام العاشر.. النزاع السوري قتل 384 ألف شخص بينهم 116 ألف مدني

بين الضحايا أكثر من 22 ألف طفل و13 ألف امرأة

تسبّبت تسع سنوات من الحرب الدامية والمدمرة في سوريا بمقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت)، عشية دخول النزاع عامه العاشر.

وأوضح "المرصد" الذي يعتمد منذ بدء النزاع على شبكة واسعة من المراسلين والمصادر في مختلف المناطق، أن بين القتلى المدنيين أكثر من 22 ألف طفل و13 ألف امرأة.

وأحصى المرصد مصرع أكثر من 129 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، وبينهم 1697 عنصراً من ميليشيا حزب الله اللبناني التي تقاتل بشكل علني إلى جانب نظام بشار الأسد منذ العام 2013.

وقتل نحو 57 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة، وأكثر من 13 ألفاً من قوات سوريا الديموقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وتمكنت العام الماضي بدعم أميركي من القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووثّق "المرصد" مقتل 421 شخصاً مجهولي الهوية منذ اندلاع النزاع.

وأحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً، قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق كلفته بنحو 400 مليار دولار.

وتسببت الحرب بأكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الأمم المتحدة، مع نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما استنزفت الاقتصاد وموارده والبنى التحتية وتسببت بانهيار قياسي في قيمة الليرة السورية.