النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخزانة الأمريكية" تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام

للتخفيف من أثر جائحة "كورونا" على الاقتصاد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام نظرًا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صدر أمس إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بنحو تريليون دولار تحسبًا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية نظرًا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

وكانت الخزانة الأمريكية قد اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من إبريل إلى يونيو.

وزارة الخزانة الأمريكية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الخزانة الأمريكية" تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام نظرًا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صدر أمس إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بنحو تريليون دولار تحسبًا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية نظرًا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

وكانت الخزانة الأمريكية قد اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من إبريل إلى يونيو.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
01:36 AM

"الخزانة الأمريكية" تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام

للتخفيف من أثر جائحة "كورونا" على الاقتصاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
76

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام نظرًا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صدر أمس إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بنحو تريليون دولار تحسبًا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية نظرًا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

وكانت الخزانة الأمريكية قد اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من إبريل إلى يونيو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,128
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,374

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة