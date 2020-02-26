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"صحة بيشة" تنظّم دورة تدريبية عن "الفرز البصري"

لتحديد مرضى الجهاز التنفسي والمشتبه فيهم بعدوى "كورونا"

نظّمت "صحة بيشة" ممثلة في إدارة مكافحة العدوى، دورة تدريبية عن "الفرز البصري"؛ لتحديد المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي الحاد والمرضى المشتبه فيهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الدورة التي عُقدت بقاعة الاجتماعات بمكتب مدير الشؤون الصحية مديري المستشفيات ورؤساء أقسام مكافحة العدوى، واشتملت على محاضرات للتعريف بالفرز البصري الذي هو عبارة عن محطة تكون في مدخل أقسام الطوارئ حيث إنها أول ما يتعامل مع المرضى، لفرز جميع حالات الأمراض التنفسية وعزل الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومحاضرات عن الطريقة الصحيحة لتطهير الأيدي.

من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية بصحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني؛ أن هذا البرنامج يُعد أحد البرامج التي وضعتها إدارة مكافحة العدوى، سعياً منها لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات العلمية فيما يخص مستشفيات صحة بيشة.

وأضاف الشهراني؛ أن مثل هذه الدورات تأتي تماشياً مع تطلعات صحة بيشة فيما يخدم مصلحة المريض والممارسين الصحيين من خلال تطبيق أحدث الأُسس والإجراءات الصحية العلمية للحد من انتشار العدوى.

ولفت المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني؛ إلى أن صحة بيشة ممثلة في إدارة مكافحة العدوى تعتزم إقامة دورات أخرى يتم من خلالها شرح محطة الفرز البصري لموظفي مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف القحطاني؛ أن البرنامج ركّز على أنواع البكتيريا المقاومة، وآلية تشكيل الممانعة البكتيرية، مع تشخيص العدوى البكتيرية، إضافة إلى العزل الصحي كإحدى أهم سبل الوقاية، وأهمية الرقابة والدور الرقابي على المنشآت الصحية.

صحة بيشة إدارة مكافحة العدوى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة بيشة" تنظّم دورة تدريبية عن "الفرز البصري"
سبق

نظّمت "صحة بيشة" ممثلة في إدارة مكافحة العدوى، دورة تدريبية عن "الفرز البصري"؛ لتحديد المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي الحاد والمرضى المشتبه فيهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الدورة التي عُقدت بقاعة الاجتماعات بمكتب مدير الشؤون الصحية مديري المستشفيات ورؤساء أقسام مكافحة العدوى، واشتملت على محاضرات للتعريف بالفرز البصري الذي هو عبارة عن محطة تكون في مدخل أقسام الطوارئ حيث إنها أول ما يتعامل مع المرضى، لفرز جميع حالات الأمراض التنفسية وعزل الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومحاضرات عن الطريقة الصحيحة لتطهير الأيدي.

من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية بصحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني؛ أن هذا البرنامج يُعد أحد البرامج التي وضعتها إدارة مكافحة العدوى، سعياً منها لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات العلمية فيما يخص مستشفيات صحة بيشة.

وأضاف الشهراني؛ أن مثل هذه الدورات تأتي تماشياً مع تطلعات صحة بيشة فيما يخدم مصلحة المريض والممارسين الصحيين من خلال تطبيق أحدث الأُسس والإجراءات الصحية العلمية للحد من انتشار العدوى.

ولفت المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني؛ إلى أن صحة بيشة ممثلة في إدارة مكافحة العدوى تعتزم إقامة دورات أخرى يتم من خلالها شرح محطة الفرز البصري لموظفي مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف القحطاني؛ أن البرنامج ركّز على أنواع البكتيريا المقاومة، وآلية تشكيل الممانعة البكتيرية، مع تشخيص العدوى البكتيرية، إضافة إلى العزل الصحي كإحدى أهم سبل الوقاية، وأهمية الرقابة والدور الرقابي على المنشآت الصحية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
11:35 AM

"صحة بيشة" تنظّم دورة تدريبية عن "الفرز البصري"

لتحديد مرضى الجهاز التنفسي والمشتبه فيهم بعدوى "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نظّمت "صحة بيشة" ممثلة في إدارة مكافحة العدوى، دورة تدريبية عن "الفرز البصري"؛ لتحديد المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي الحاد والمرضى المشتبه فيهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الدورة التي عُقدت بقاعة الاجتماعات بمكتب مدير الشؤون الصحية مديري المستشفيات ورؤساء أقسام مكافحة العدوى، واشتملت على محاضرات للتعريف بالفرز البصري الذي هو عبارة عن محطة تكون في مدخل أقسام الطوارئ حيث إنها أول ما يتعامل مع المرضى، لفرز جميع حالات الأمراض التنفسية وعزل الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومحاضرات عن الطريقة الصحيحة لتطهير الأيدي.

من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية بصحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني؛ أن هذا البرنامج يُعد أحد البرامج التي وضعتها إدارة مكافحة العدوى، سعياً منها لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات العلمية فيما يخص مستشفيات صحة بيشة.

وأضاف الشهراني؛ أن مثل هذه الدورات تأتي تماشياً مع تطلعات صحة بيشة فيما يخدم مصلحة المريض والممارسين الصحيين من خلال تطبيق أحدث الأُسس والإجراءات الصحية العلمية للحد من انتشار العدوى.

ولفت المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني؛ إلى أن صحة بيشة ممثلة في إدارة مكافحة العدوى تعتزم إقامة دورات أخرى يتم من خلالها شرح محطة الفرز البصري لموظفي مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف القحطاني؛ أن البرنامج ركّز على أنواع البكتيريا المقاومة، وآلية تشكيل الممانعة البكتيرية، مع تشخيص العدوى البكتيرية، إضافة إلى العزل الصحي كإحدى أهم سبل الوقاية، وأهمية الرقابة والدور الرقابي على المنشآت الصحية.

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