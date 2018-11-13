"الأرصاد": تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب في هذه المناطق

على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.. والحالات تستمر حتى الـ9 صباحًا

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل والمنطقة الشرقية.

وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" أن منطقة مكة المكرمة تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الطائف والهدا والشفا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.15 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الثامنة من صباح الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض بحالة مماثلة من تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الرياض والخرج والقويعية والزلفي والمراكز التابعة لها، وتبدأ الساعة الـ01.15 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وأوضحت "الأرصاد" في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وفي منطقة الحدود الشمالية قالت "الأرصاد" إن المنطقة تشهد حالة مماثلة من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

ووصفت الأرصاد الحالة في منطقة القصيم بأنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل بريدة وعنيزة الرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وفي منطقة حائل أصدرت الهيئة تنبيهًا، وصفت فيه الحالة بأنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل حائل وبقعاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.40 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وقالت الأرصاد إن المنطقة الشرقية تشهد حالة مماثلة من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الدمام والأحساء والجبيل والخبر والخفجي وحفر الباطن والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.40 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.