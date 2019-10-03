النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاتحاد" يخالف التوقعات.. يزحف نحو القمة بعد بداية سيئة

رتب أوراقه من جديد وعاد ينثر الفرح بين جماهيره

خالف الاتحاد معظم توقعات محبيه بصفة خاصة والجماهير الأخرى بصفة عامة عقب أول خمس جولات من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بدأ "العميد " موسمه بصورة بالغة السوء لجماهيره تمثلت في الخروج من البطولة الآسيوية على يد الهلاليين بعد التعادل السلبي في الذهاب والخسارة بثلاثة أهداف لهدف في الإياب.

لعب الاتحاد في الدوري حيث خسر مباراتين لكنه سرعان ما استعاد عافيته وانطلق نحو المنافسة على قمة المسابقة.

خسر الاتحاد من الهلال وضمك "دورياً" لكنه فاز على الرائد والشباب وأخيراً التعاون ليحصد 9 نقاط متأخراً عن الهلال المتصدر بأربع نقاط (المركز الرابع).

نجحت إدارة العميد في الجلوس مع المدرب "سييرا "للعمل بعد إقناعه بتغيير بعض من وجهات نظره في التشكيلة الفنية للفريق.

واستجابت الإدارة الاتحادية لجماهيرها وألغت تعاقدها مع التشيلي - الفلسطيني لويس خيمينيز عقب فشله في تقديم أي جديد.

يحسب لإدارة الاتحاد ثباتها الانفعالي عقب خروج فريقها من الآسيوية وهزيمته في الدوري أمام ضمك ثم الهلال، حيث جددت ثقتها في التشيلي "سييرا" فكان تحسن الأداء والزحف نحو المركز الرابع في المسابقة حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الاتحاد" يخالف التوقعات.. يزحف نحو القمة بعد بداية سيئة
سبق

خالف الاتحاد معظم توقعات محبيه بصفة خاصة والجماهير الأخرى بصفة عامة عقب أول خمس جولات من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بدأ "العميد " موسمه بصورة بالغة السوء لجماهيره تمثلت في الخروج من البطولة الآسيوية على يد الهلاليين بعد التعادل السلبي في الذهاب والخسارة بثلاثة أهداف لهدف في الإياب.

لعب الاتحاد في الدوري حيث خسر مباراتين لكنه سرعان ما استعاد عافيته وانطلق نحو المنافسة على قمة المسابقة.

خسر الاتحاد من الهلال وضمك "دورياً" لكنه فاز على الرائد والشباب وأخيراً التعاون ليحصد 9 نقاط متأخراً عن الهلال المتصدر بأربع نقاط (المركز الرابع).

نجحت إدارة العميد في الجلوس مع المدرب "سييرا "للعمل بعد إقناعه بتغيير بعض من وجهات نظره في التشكيلة الفنية للفريق.

واستجابت الإدارة الاتحادية لجماهيرها وألغت تعاقدها مع التشيلي - الفلسطيني لويس خيمينيز عقب فشله في تقديم أي جديد.

يحسب لإدارة الاتحاد ثباتها الانفعالي عقب خروج فريقها من الآسيوية وهزيمته في الدوري أمام ضمك ثم الهلال، حيث جددت ثقتها في التشيلي "سييرا" فكان تحسن الأداء والزحف نحو المركز الرابع في المسابقة حتى الآن.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:43 PM

"الاتحاد" يخالف التوقعات.. يزحف نحو القمة بعد بداية سيئة

رتب أوراقه من جديد وعاد ينثر الفرح بين جماهيره

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
4,496

خالف الاتحاد معظم توقعات محبيه بصفة خاصة والجماهير الأخرى بصفة عامة عقب أول خمس جولات من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بدأ "العميد " موسمه بصورة بالغة السوء لجماهيره تمثلت في الخروج من البطولة الآسيوية على يد الهلاليين بعد التعادل السلبي في الذهاب والخسارة بثلاثة أهداف لهدف في الإياب.

لعب الاتحاد في الدوري حيث خسر مباراتين لكنه سرعان ما استعاد عافيته وانطلق نحو المنافسة على قمة المسابقة.

خسر الاتحاد من الهلال وضمك "دورياً" لكنه فاز على الرائد والشباب وأخيراً التعاون ليحصد 9 نقاط متأخراً عن الهلال المتصدر بأربع نقاط (المركز الرابع).

نجحت إدارة العميد في الجلوس مع المدرب "سييرا "للعمل بعد إقناعه بتغيير بعض من وجهات نظره في التشكيلة الفنية للفريق.

واستجابت الإدارة الاتحادية لجماهيرها وألغت تعاقدها مع التشيلي - الفلسطيني لويس خيمينيز عقب فشله في تقديم أي جديد.

يحسب لإدارة الاتحاد ثباتها الانفعالي عقب خروج فريقها من الآسيوية وهزيمته في الدوري أمام ضمك ثم الهلال، حيث جددت ثقتها في التشيلي "سييرا" فكان تحسن الأداء والزحف نحو المركز الرابع في المسابقة حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,532
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,448
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,498
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,140

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة