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إطلاق "فسح" لحجز مواعيد دخول الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز

منصة جديدة تسمح بتسريع معدل حركة العمل وتقليص الفترة الزمنية

أطلقت منصة "فسح" بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ اليوم خدمة إدارة الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتي تسمح بحجز مواعيد استلام البضائع إلكترونياً، كشرط أساسي لدخول الميناء، مما يسرع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى الميناء وحتى خروجها من ثلاث ساعات إلى دقائق معدودة.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ مساعد الدريس: تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيتم تعميمه تدريجياً على كافة موانئ المملكة خلال العام المقبل، وذلك بهدف انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، ويسهل حركة تدفق البضائع من وإلى الموانئ، ويزيد من انسيابية حركة الشاحنات، وتسهل دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن، كما يزيد إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الميناء وينظم الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى تحويل تعاملات دخول وخروج الميناء إلى إلكترونية بدلاً من الورقية.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" عبدالعزيز الشامسي: المشروع سيعمل على تحسين تشغيل الشاحنات الواردة والصادرة عن طريق إدارة السعة التشغيلية للمنفذ، ليتم تنظيم عمل دخول الشاحنات للموانئ وإدارتها بكفاءة عالية بما يتوافق مع حجم الموانئ واستيعابها.

وأضاف أن الخدمة الجديدة توفر وقت وجهد المستفيدين وكذلك الأطراف والجهات المختلفة ذات العلاقة.

وأوضح أن خدمة إدارة الشاحنات تأتي ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة "فسح" الإلكترونية، في إطار برنامج التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، ورؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكداً أنها ستؤثر بشكل إيجابي على موقع السعودية في مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالخدمات اللوجستية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق "فسح" لحجز مواعيد دخول الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز
سبق

أطلقت منصة "فسح" بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ اليوم خدمة إدارة الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتي تسمح بحجز مواعيد استلام البضائع إلكترونياً، كشرط أساسي لدخول الميناء، مما يسرع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى الميناء وحتى خروجها من ثلاث ساعات إلى دقائق معدودة.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ مساعد الدريس: تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيتم تعميمه تدريجياً على كافة موانئ المملكة خلال العام المقبل، وذلك بهدف انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، ويسهل حركة تدفق البضائع من وإلى الموانئ، ويزيد من انسيابية حركة الشاحنات، وتسهل دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن، كما يزيد إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الميناء وينظم الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى تحويل تعاملات دخول وخروج الميناء إلى إلكترونية بدلاً من الورقية.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" عبدالعزيز الشامسي: المشروع سيعمل على تحسين تشغيل الشاحنات الواردة والصادرة عن طريق إدارة السعة التشغيلية للمنفذ، ليتم تنظيم عمل دخول الشاحنات للموانئ وإدارتها بكفاءة عالية بما يتوافق مع حجم الموانئ واستيعابها.

وأضاف أن الخدمة الجديدة توفر وقت وجهد المستفيدين وكذلك الأطراف والجهات المختلفة ذات العلاقة.

وأوضح أن خدمة إدارة الشاحنات تأتي ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة "فسح" الإلكترونية، في إطار برنامج التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، ورؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكداً أنها ستؤثر بشكل إيجابي على موقع السعودية في مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالخدمات اللوجستية.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
03:12 PM

إطلاق "فسح" لحجز مواعيد دخول الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز

منصة جديدة تسمح بتسريع معدل حركة العمل وتقليص الفترة الزمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أطلقت منصة "فسح" بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ اليوم خدمة إدارة الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتي تسمح بحجز مواعيد استلام البضائع إلكترونياً، كشرط أساسي لدخول الميناء، مما يسرع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى الميناء وحتى خروجها من ثلاث ساعات إلى دقائق معدودة.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ مساعد الدريس: تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيتم تعميمه تدريجياً على كافة موانئ المملكة خلال العام المقبل، وذلك بهدف انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، ويسهل حركة تدفق البضائع من وإلى الموانئ، ويزيد من انسيابية حركة الشاحنات، وتسهل دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن، كما يزيد إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الميناء وينظم الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى تحويل تعاملات دخول وخروج الميناء إلى إلكترونية بدلاً من الورقية.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" عبدالعزيز الشامسي: المشروع سيعمل على تحسين تشغيل الشاحنات الواردة والصادرة عن طريق إدارة السعة التشغيلية للمنفذ، ليتم تنظيم عمل دخول الشاحنات للموانئ وإدارتها بكفاءة عالية بما يتوافق مع حجم الموانئ واستيعابها.

وأضاف أن الخدمة الجديدة توفر وقت وجهد المستفيدين وكذلك الأطراف والجهات المختلفة ذات العلاقة.

وأوضح أن خدمة إدارة الشاحنات تأتي ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة "فسح" الإلكترونية، في إطار برنامج التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، ورؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكداً أنها ستؤثر بشكل إيجابي على موقع السعودية في مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالخدمات اللوجستية.

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