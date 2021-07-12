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"الاستئناف" تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى مقامة ضد "لبناني" متهم بالإرهاب

لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الاستئناف" تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى مقامة ضد "لبناني" متهم بالإرهاب
سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
06:01 PM

"الاستئناف" تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى مقامة ضد "لبناني" متهم بالإرهاب

لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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