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الصين: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الإصابة 82052 والوفيات 3339

أعلنت الصين اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين من الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أُعلنت قبل يوم.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، أنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراضٌ في 11 أبريل بزيادة عن 34 حالة أُعلنت في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في الصين 82052 حالة، في حين يبلغ عدد حالات الوفيات 3339 حالة وفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت الصين اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين من الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أُعلنت قبل يوم.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، أنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراضٌ في 11 أبريل بزيادة عن 34 حالة أُعلنت في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في الصين 82052 حالة، في حين يبلغ عدد حالات الوفيات 3339 حالة وفاة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:17 AM

الصين: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الإصابة 82052 والوفيات 3339

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الصين اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين من الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أُعلنت قبل يوم.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، أنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراضٌ في 11 أبريل بزيادة عن 34 حالة أُعلنت في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في الصين 82052 حالة، في حين يبلغ عدد حالات الوفيات 3339 حالة وفاة.

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