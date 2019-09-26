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شاهد.. مبنى "مرافق" يتزين باللون الأخضر احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91

تم توزيع الهدايا على مرتادي المجمعات والمولات

احتفت شركة مرافق، باليوم الوطني الحادي والتسعين بطريقة متميزة في العديد من المجمعات التجارية في الجبيل وينبع والخبر والظهران؛ حيث تم توزيع الهدايا على مرتادي المجمعات والمولات.

وزينت شركة "مرافق" للكهرباء والمياه للجبيل وينبع، منشآتها باللون الأخضر، لتشكل لوحة جمالية احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني، كما تم عرض العديد من الإعلانات في شوارع مدن: (جدة، والخبر، والجبيل)؛ حرصًا من "مرافق" على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.

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شاهد.. مبنى "مرافق" يتزين باللون الأخضر احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91
سبق

احتفت شركة مرافق، باليوم الوطني الحادي والتسعين بطريقة متميزة في العديد من المجمعات التجارية في الجبيل وينبع والخبر والظهران؛ حيث تم توزيع الهدايا على مرتادي المجمعات والمولات.

وزينت شركة "مرافق" للكهرباء والمياه للجبيل وينبع، منشآتها باللون الأخضر، لتشكل لوحة جمالية احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني، كما تم عرض العديد من الإعلانات في شوارع مدن: (جدة، والخبر، والجبيل)؛ حرصًا من "مرافق" على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
08:00 PM

شاهد.. مبنى "مرافق" يتزين باللون الأخضر احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91

تم توزيع الهدايا على مرتادي المجمعات والمولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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احتفت شركة مرافق، باليوم الوطني الحادي والتسعين بطريقة متميزة في العديد من المجمعات التجارية في الجبيل وينبع والخبر والظهران؛ حيث تم توزيع الهدايا على مرتادي المجمعات والمولات.

وزينت شركة "مرافق" للكهرباء والمياه للجبيل وينبع، منشآتها باللون الأخضر، لتشكل لوحة جمالية احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني، كما تم عرض العديد من الإعلانات في شوارع مدن: (جدة، والخبر، والجبيل)؛ حرصًا من "مرافق" على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.

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