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أمانة جدة تغلق 108 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية

بعد تنفيذ 4450 جولة رقابية في المحافظة وبلدياتها

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4455 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 108 منشآت تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 136 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة للأمانة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تغلق 108 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4455 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 108 منشآت تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 136 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة للأمانة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:29 PM

أمانة جدة تغلق 108 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية

بعد تنفيذ 4450 جولة رقابية في المحافظة وبلدياتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4455 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 108 منشآت تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 136 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة للأمانة.

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