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مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والتعليم للحديث عن المستجدات وعودة الدراسة

يعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر غدٍ الخميس؛ المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة معالي وزيري الإعلام المكلف والتعليم.

ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يتحدث وزير التعليم عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة.

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مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والتعليم للحديث عن المستجدات وعودة الدراسة
سبق

يعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر غدٍ الخميس؛ المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة معالي وزيري الإعلام المكلف والتعليم.

ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يتحدث وزير التعليم عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
07:59 PM

مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والتعليم للحديث عن المستجدات وعودة الدراسة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
12,617

يعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر غدٍ الخميس؛ المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة معالي وزيري الإعلام المكلف والتعليم.

ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يتحدث وزير التعليم عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة.

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