دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الغبار الكثيف الذي تشهده بعض المواقع. ونبّه "أمن الطرق"، سائقي المركبات، للمزيد من الحيطة وتهدئة السرعة بسبب الغبار؛ وتحديدًا طريق ينبع وطريق المدينة؛ حيث إنه يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

غبار كثيف ورؤية محدودة.. "أمن الطرق" يحذّر السائقين بمكة: هدئوا السرعة فهد الغبيوي سبق 2019-11-21 دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الغبار الكثيف الذي تشهده بعض المواقع.

ونبّه "أمن الطرق"، سائقي المركبات، للمزيد من الحيطة وتهدئة السرعة بسبب الغبار؛ وتحديدًا طريق ينبع وطريق المدينة؛ حيث إنه يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 02:11 PM

غبار كثيف ورؤية محدودة.. "أمن الطرق" يحذّر السائقين بمكة: هدئوا السرعة تنبيه لأخذ مزيد من الحيطة لما تشهده بعض المواقع وتحديدًا طريقا ينبع والمدينة





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دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الغبار الكثيف الذي تشهده بعض المواقع.

ونبّه "أمن الطرق"، سائقي المركبات، للمزيد من الحيطة وتهدئة السرعة بسبب الغبار؛ وتحديدًا طريق ينبع وطريق المدينة؛ حيث إنه يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.