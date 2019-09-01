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انتظام 280 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بتعليم عسير

في 1300 مدرسة للبنين والبنات

انتظم أكثر من 280 ألف طالب وطالبة، من مختلف المراحل الدراسية، صباح اليوم، في 1300 مدرسة للبنين والبنات، تابعة لتعليم منطقة عسير، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في المدارس.

وكان مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، وقف على سير الدراسة في عدد من المدارس، وصرح بأن الإدارة العامة بمختلف أقسامها ومكاتبها سخرت جميع الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الحالي، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات ومعلميهم في جميع المراحل، لاسيما مرحلة الطفولة المبكرة.

ولفت "الجوني" إلى أن الإدارة بالشراكة مع قادة وقائدات المدارس، أنهت توزيع أكثر من ثلاثة ملايين نسخة من المقررات الدراسية على جميع المدارس في وقت مبكر، فيما روعي قبل انطلاق الدراسة التأكد من جميع وسائل السلامة في الميدان التعليمي، وانطلاق 1150 حافلة مدرسية في مختلف قطاعات المنطقة، وفق معايير عالية الجودة لضمان سلامة وراحة أكثر من 48 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات النقل المدرسي، إضافة إلى انطلاق العمل في 60 مدرسة للطفولة المبكرة تضم 126 فصلاً دراسيًا.

وأضاف الجوني، أنه جرى تعزيز الميدان ودعمه من خلال زيارات ميدانية للقيادات التعليمية على مستوى الإدارة ومديري ومديرات المكاتب، وأكثر من 400 مشرف ومشرفة، لمتابعة انتظام الدارسة في المدارس، والوقوف على سير العمل، ورصد المعوقات، ووضع الحلول اللازمة لذلك.

وكانت الإدارة أتمت خلال الأسبوعين الماضيين، توجيه وتدريب 114 معلمًا ومعلمة من المعلمين الجدد، وتدريب 800 من قائد وقائدة المدارس والمشرفين والمشرفات، ضمن خطط الاستعداد.

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انتظام 280 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بتعليم عسير
سبق

انتظم أكثر من 280 ألف طالب وطالبة، من مختلف المراحل الدراسية، صباح اليوم، في 1300 مدرسة للبنين والبنات، تابعة لتعليم منطقة عسير، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في المدارس.

وكان مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، وقف على سير الدراسة في عدد من المدارس، وصرح بأن الإدارة العامة بمختلف أقسامها ومكاتبها سخرت جميع الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الحالي، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات ومعلميهم في جميع المراحل، لاسيما مرحلة الطفولة المبكرة.

ولفت "الجوني" إلى أن الإدارة بالشراكة مع قادة وقائدات المدارس، أنهت توزيع أكثر من ثلاثة ملايين نسخة من المقررات الدراسية على جميع المدارس في وقت مبكر، فيما روعي قبل انطلاق الدراسة التأكد من جميع وسائل السلامة في الميدان التعليمي، وانطلاق 1150 حافلة مدرسية في مختلف قطاعات المنطقة، وفق معايير عالية الجودة لضمان سلامة وراحة أكثر من 48 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات النقل المدرسي، إضافة إلى انطلاق العمل في 60 مدرسة للطفولة المبكرة تضم 126 فصلاً دراسيًا.

وأضاف الجوني، أنه جرى تعزيز الميدان ودعمه من خلال زيارات ميدانية للقيادات التعليمية على مستوى الإدارة ومديري ومديرات المكاتب، وأكثر من 400 مشرف ومشرفة، لمتابعة انتظام الدارسة في المدارس، والوقوف على سير العمل، ورصد المعوقات، ووضع الحلول اللازمة لذلك.

وكانت الإدارة أتمت خلال الأسبوعين الماضيين، توجيه وتدريب 114 معلمًا ومعلمة من المعلمين الجدد، وتدريب 800 من قائد وقائدة المدارس والمشرفين والمشرفات، ضمن خطط الاستعداد.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
04:08 PM

انتظام 280 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بتعليم عسير

في 1300 مدرسة للبنين والبنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انتظم أكثر من 280 ألف طالب وطالبة، من مختلف المراحل الدراسية، صباح اليوم، في 1300 مدرسة للبنين والبنات، تابعة لتعليم منطقة عسير، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في المدارس.

وكان مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، وقف على سير الدراسة في عدد من المدارس، وصرح بأن الإدارة العامة بمختلف أقسامها ومكاتبها سخرت جميع الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الحالي، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات ومعلميهم في جميع المراحل، لاسيما مرحلة الطفولة المبكرة.

ولفت "الجوني" إلى أن الإدارة بالشراكة مع قادة وقائدات المدارس، أنهت توزيع أكثر من ثلاثة ملايين نسخة من المقررات الدراسية على جميع المدارس في وقت مبكر، فيما روعي قبل انطلاق الدراسة التأكد من جميع وسائل السلامة في الميدان التعليمي، وانطلاق 1150 حافلة مدرسية في مختلف قطاعات المنطقة، وفق معايير عالية الجودة لضمان سلامة وراحة أكثر من 48 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات النقل المدرسي، إضافة إلى انطلاق العمل في 60 مدرسة للطفولة المبكرة تضم 126 فصلاً دراسيًا.

وأضاف الجوني، أنه جرى تعزيز الميدان ودعمه من خلال زيارات ميدانية للقيادات التعليمية على مستوى الإدارة ومديري ومديرات المكاتب، وأكثر من 400 مشرف ومشرفة، لمتابعة انتظام الدارسة في المدارس، والوقوف على سير العمل، ورصد المعوقات، ووضع الحلول اللازمة لذلك.

وكانت الإدارة أتمت خلال الأسبوعين الماضيين، توجيه وتدريب 114 معلمًا ومعلمة من المعلمين الجدد، وتدريب 800 من قائد وقائدة المدارس والمشرفين والمشرفات، ضمن خطط الاستعداد.

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