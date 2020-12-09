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"المواصفات" تنفي صحة المعلومات المتداولة حول تغيير زيت الدفاية الكهربائية

"الذياب" حذر من محاولة فتحها.. وطالب بمراجعة الصيانة حال ملاحظة أي تسرب

نفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صحة مقطع الفيديو المتداول عبر برامج التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة تغيير زيت الدفاية الكهربائية بين فترة وأخرى.

وفي التفاصيل، أوضح المهندس الكهربائي بهيئة المواصفات السعودية "وائل الذياب" أن المعلومات المتداولة بالمقطع المنتشر، غير صحيحة، لأن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت تأتي من المصنع معبأة بزيت خاص بها، وبكمية محددة، ومحكمة الإغلاق، ولا تحتاج إلى تغيير الزيت أو حتى زيادته.

وحذّر "الذياب" من محاولة فتح الدفاية، أو القيام بتغيير الزيت، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث كارثة - لا قدر الله -، مشددًا على ضرورة مراجعة الوكيل، أو وكيل الصيانة المعتمد في حال ملاحظة تسرب لزيت الدفاية.

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"المواصفات" تنفي صحة المعلومات المتداولة حول تغيير زيت الدفاية الكهربائية
سبق

نفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صحة مقطع الفيديو المتداول عبر برامج التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة تغيير زيت الدفاية الكهربائية بين فترة وأخرى.

وفي التفاصيل، أوضح المهندس الكهربائي بهيئة المواصفات السعودية "وائل الذياب" أن المعلومات المتداولة بالمقطع المنتشر، غير صحيحة، لأن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت تأتي من المصنع معبأة بزيت خاص بها، وبكمية محددة، ومحكمة الإغلاق، ولا تحتاج إلى تغيير الزيت أو حتى زيادته.

وحذّر "الذياب" من محاولة فتح الدفاية، أو القيام بتغيير الزيت، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث كارثة - لا قدر الله -، مشددًا على ضرورة مراجعة الوكيل، أو وكيل الصيانة المعتمد في حال ملاحظة تسرب لزيت الدفاية.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
09:03 PM

"المواصفات" تنفي صحة المعلومات المتداولة حول تغيير زيت الدفاية الكهربائية

"الذياب" حذر من محاولة فتحها.. وطالب بمراجعة الصيانة حال ملاحظة أي تسرب

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منصور الشلاقي - الرياض
0
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نفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صحة مقطع الفيديو المتداول عبر برامج التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة تغيير زيت الدفاية الكهربائية بين فترة وأخرى.

وفي التفاصيل، أوضح المهندس الكهربائي بهيئة المواصفات السعودية "وائل الذياب" أن المعلومات المتداولة بالمقطع المنتشر، غير صحيحة، لأن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت تأتي من المصنع معبأة بزيت خاص بها، وبكمية محددة، ومحكمة الإغلاق، ولا تحتاج إلى تغيير الزيت أو حتى زيادته.

وحذّر "الذياب" من محاولة فتح الدفاية، أو القيام بتغيير الزيت، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث كارثة - لا قدر الله -، مشددًا على ضرورة مراجعة الوكيل، أو وكيل الصيانة المعتمد في حال ملاحظة تسرب لزيت الدفاية.

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