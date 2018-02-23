بيع أكثر من 55 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد والشباب

لاعبون قدموا تذاكر للجماهير مجاناً

أعلن موقع مكاني المخصص في تسويق وبيع تذاكر المباريات عن بيع 55,378 تذكرة لمباراة الاتحاد والشباب ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وتسابق لاعبو الاتحاد على شراء التذاكر وتقديمها للجمهور, في مقدمتهم كابتن الفريق أحمد عسيري حيث قام بشراء 100 تذكرة, وعمار النجار 100 تذكرة, المحترف الكويتي فهد الأنصاري 100 تذكرة, مدافع الفريق عمار الدحيم 100 تذكرة وحارس المنتخب الوطني فواز القرني 100 تذكرة.



فيما قدمت إدارة نادي الشباب برئاسة أحمد العقيل 1500 تذكرة للجمهور الشبابي توزع مساء الغد عند بوابة الملعب.