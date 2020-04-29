النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر سناب الوزارة.. متحدث الأمن العام: هذه شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق

دعا الشويرخ المتقدمين بعدم تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه

كشف المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن هناك شروطاً لإصدار تصريح التنقل بين المناطق.
وقال عبر لقاء لسناب وزارة الداخلية أنه يجب أن يكون الطلب وفق الشروط المعتبرة والتي تتعلق بوجود ظرف طارئ استثنائي أو إنساني يتطلب انتقاله بين المناطق.
وأضاف: يجب إرفاق جميع الإثباتات والوثائق سواء كانت تقارير طبية أو إثبات مقر سكن تثبت ما ذكره في طلبه لإصدار التصريح للانتقال به بين المناطق.

ودعا "الشويرخ " المتقدمين لطلب التصاريح بعدم تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه، إذ واجهنا بعض الأشخاص يرسل طلباً متكرراً لقرابة 30 مرة، وهذا يسبب ضغطاً بالنظام ويتسبب في تأخير الاستجابة لطلبات أخرى مستحقه وتحت الدراسة.‏

المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ تصريح التنقل بين المناطق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبر سناب الوزارة.. متحدث الأمن العام: هذه شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق
سبق

كشف المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن هناك شروطاً لإصدار تصريح التنقل بين المناطق.
وقال عبر لقاء لسناب وزارة الداخلية أنه يجب أن يكون الطلب وفق الشروط المعتبرة والتي تتعلق بوجود ظرف طارئ استثنائي أو إنساني يتطلب انتقاله بين المناطق.
وأضاف: يجب إرفاق جميع الإثباتات والوثائق سواء كانت تقارير طبية أو إثبات مقر سكن تثبت ما ذكره في طلبه لإصدار التصريح للانتقال به بين المناطق.

ودعا "الشويرخ " المتقدمين لطلب التصاريح بعدم تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه، إذ واجهنا بعض الأشخاص يرسل طلباً متكرراً لقرابة 30 مرة، وهذا يسبب ضغطاً بالنظام ويتسبب في تأخير الاستجابة لطلبات أخرى مستحقه وتحت الدراسة.‏

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:46 PM

عبر سناب الوزارة.. متحدث الأمن العام: هذه شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق

دعا الشويرخ المتقدمين بعدم تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
3
5,326

كشف المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن هناك شروطاً لإصدار تصريح التنقل بين المناطق.
وقال عبر لقاء لسناب وزارة الداخلية أنه يجب أن يكون الطلب وفق الشروط المعتبرة والتي تتعلق بوجود ظرف طارئ استثنائي أو إنساني يتطلب انتقاله بين المناطق.
وأضاف: يجب إرفاق جميع الإثباتات والوثائق سواء كانت تقارير طبية أو إثبات مقر سكن تثبت ما ذكره في طلبه لإصدار التصريح للانتقال به بين المناطق.

ودعا "الشويرخ " المتقدمين لطلب التصاريح بعدم تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه، إذ واجهنا بعض الأشخاص يرسل طلباً متكرراً لقرابة 30 مرة، وهذا يسبب ضغطاً بالنظام ويتسبب في تأخير الاستجابة لطلبات أخرى مستحقه وتحت الدراسة.‏

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,359
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,774

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة