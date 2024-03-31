بدْء الرصد الآلي لمخالفات الجوّال والحزام بعد 7 أيام في نجران

وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمرور للحفاظ على سلامة الجميع

أكّدت الإدارة العامة للمرور، أن الرصد الآلي لمخالفتَيْ عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوّال باليد في أثناء القيادة؛ سيبدأ بمنطقة نجران بعد سبعة أيام.

وبيّنت الإدارة أن الهدف وراء بدء التطبيق، الحفاظ على سلامة الجميع.