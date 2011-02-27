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" نائب رئيس هيئة الأركان ": نجحنا في تصنيع 10 آلاف صنف وخفضنا 60% من التكاليف

طالب بضرورة تأهيل المصانع السعودية لتكون مصدراً للمواد وقطع الغيار واعتماد الترميز

قال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي، إنه بالرغم من العوائق التي تعترض التصنيع المحلي نجحنا في تصنيع 10 آلاف صنف وخفض التكاليف بقيمة60% ، ونسعى جاهدين لتجاوز هذه المعوقات والعوائق.

وأكد الرويلي خلال الندوة التي أقيمت صباح اليوم في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" 2018، المقامة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، على ضرورة تأهيل المصانع السعودية لتكون مصدرا للمواد وقطع الغيار.

ويرى الرويلي أهمية التصنيع المحلي للأمن الوطني بهدف المحافظة على الجاهزية القتالية والتحكم في موضوع الوقت للإصلاح والتوريد إلى جانب تحقيق انخفاض التكاليف.

وأبان أن توطين الصناعة من شأنه استخدام الموارد بطريقة ذكية لتوفير قدرات أكبر، مستشهدا بالحروب الإلكترونية وقضايا التشفير وغيرها.

وأضاف الرويلي أن ثمة عوائق لكن التصنيع المحلي سيدعمنا لو وفرناها وسط أنظمة صناعية متكاملة تفي بالمتطلبات.

وكشف عن وجود عائقين قد يعرقلان سرعة التصنيع المحلي، وهما الترميز والإجراءات التعاقدية ، مشيرا إلى أن الترميز لم يُفعل ليعرف عن المنتج السعودي، متمنيا أن يرى النور ليقوم بخدمتنا بشكل سريع ومرن، وطالب في العائق الثاني أن تراجع الإجراءات التعاقدية لتكون مرنة بحيث تعطي المنتج المحلي الأفضلية على غيره.

وأكمل، لأهمية هذا الموضوع خصصنا محاضرة ضمن فعاليات معرض "أفد" للتعامل مع هذين العائقين، ومع وجود هذه العوائق حققنا وفورات جيدة ولكن نأمل في تحقيق المزيد مستقبلا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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" نائب رئيس هيئة الأركان ": نجحنا في تصنيع 10 آلاف صنف وخفضنا 60% من التكاليف
سبق

قال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي، إنه بالرغم من العوائق التي تعترض التصنيع المحلي نجحنا في تصنيع 10 آلاف صنف وخفض التكاليف بقيمة60% ، ونسعى جاهدين لتجاوز هذه المعوقات والعوائق.

وأكد الرويلي خلال الندوة التي أقيمت صباح اليوم في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" 2018، المقامة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، على ضرورة تأهيل المصانع السعودية لتكون مصدرا للمواد وقطع الغيار.

ويرى الرويلي أهمية التصنيع المحلي للأمن الوطني بهدف المحافظة على الجاهزية القتالية والتحكم في موضوع الوقت للإصلاح والتوريد إلى جانب تحقيق انخفاض التكاليف.

وأبان أن توطين الصناعة من شأنه استخدام الموارد بطريقة ذكية لتوفير قدرات أكبر، مستشهدا بالحروب الإلكترونية وقضايا التشفير وغيرها.

وأضاف الرويلي أن ثمة عوائق لكن التصنيع المحلي سيدعمنا لو وفرناها وسط أنظمة صناعية متكاملة تفي بالمتطلبات.

وكشف عن وجود عائقين قد يعرقلان سرعة التصنيع المحلي، وهما الترميز والإجراءات التعاقدية ، مشيرا إلى أن الترميز لم يُفعل ليعرف عن المنتج السعودي، متمنيا أن يرى النور ليقوم بخدمتنا بشكل سريع ومرن، وطالب في العائق الثاني أن تراجع الإجراءات التعاقدية لتكون مرنة بحيث تعطي المنتج المحلي الأفضلية على غيره.

وأكمل، لأهمية هذا الموضوع خصصنا محاضرة ضمن فعاليات معرض "أفد" للتعامل مع هذين العائقين، ومع وجود هذه العوائق حققنا وفورات جيدة ولكن نأمل في تحقيق المزيد مستقبلا.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:29 PM

" نائب رئيس هيئة الأركان ": نجحنا في تصنيع 10 آلاف صنف وخفضنا 60% من التكاليف

طالب بضرورة تأهيل المصانع السعودية لتكون مصدراً للمواد وقطع الغيار واعتماد الترميز

A A A
عيسى الحربي - الرياض
10
17,360

قال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي، إنه بالرغم من العوائق التي تعترض التصنيع المحلي نجحنا في تصنيع 10 آلاف صنف وخفض التكاليف بقيمة60% ، ونسعى جاهدين لتجاوز هذه المعوقات والعوائق.

وأكد الرويلي خلال الندوة التي أقيمت صباح اليوم في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" 2018، المقامة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، على ضرورة تأهيل المصانع السعودية لتكون مصدرا للمواد وقطع الغيار.

ويرى الرويلي أهمية التصنيع المحلي للأمن الوطني بهدف المحافظة على الجاهزية القتالية والتحكم في موضوع الوقت للإصلاح والتوريد إلى جانب تحقيق انخفاض التكاليف.

وأبان أن توطين الصناعة من شأنه استخدام الموارد بطريقة ذكية لتوفير قدرات أكبر، مستشهدا بالحروب الإلكترونية وقضايا التشفير وغيرها.

وأضاف الرويلي أن ثمة عوائق لكن التصنيع المحلي سيدعمنا لو وفرناها وسط أنظمة صناعية متكاملة تفي بالمتطلبات.

وكشف عن وجود عائقين قد يعرقلان سرعة التصنيع المحلي، وهما الترميز والإجراءات التعاقدية ، مشيرا إلى أن الترميز لم يُفعل ليعرف عن المنتج السعودي، متمنيا أن يرى النور ليقوم بخدمتنا بشكل سريع ومرن، وطالب في العائق الثاني أن تراجع الإجراءات التعاقدية لتكون مرنة بحيث تعطي المنتج المحلي الأفضلية على غيره.

وأكمل، لأهمية هذا الموضوع خصصنا محاضرة ضمن فعاليات معرض "أفد" للتعامل مع هذين العائقين، ومع وجود هذه العوائق حققنا وفورات جيدة ولكن نأمل في تحقيق المزيد مستقبلا.

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