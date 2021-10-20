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فيديو.. "كفاءة" توصي بـ"الأخضر" للأجهزة المنزلية والسيارات والإطارات

طالب بقراءة البطاقة بعناية عند اختيار المنتج للاستفادة الكاملة منها

شدّد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على الحرص في اختيار المنتج الذي يحمل المؤشر الأخضر على بطاقة "كفاءة"، التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة" بالإضافة إلى السيارات والإطارات؛ إلى أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وأوصى "كفاءة الطاقة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة البطاقة عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضِعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

ويسعى المركز إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

كفاءة بطاقة "كفاءة"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "كفاءة" توصي بـ"الأخضر" للأجهزة المنزلية والسيارات والإطارات
سبق

شدّد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على الحرص في اختيار المنتج الذي يحمل المؤشر الأخضر على بطاقة "كفاءة"، التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة" بالإضافة إلى السيارات والإطارات؛ إلى أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وأوصى "كفاءة الطاقة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة البطاقة عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضِعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

ويسعى المركز إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:33 PM

فيديو.. "كفاءة" توصي بـ"الأخضر" للأجهزة المنزلية والسيارات والإطارات

طالب بقراءة البطاقة بعناية عند اختيار المنتج للاستفادة الكاملة منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,961

شدّد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على الحرص في اختيار المنتج الذي يحمل المؤشر الأخضر على بطاقة "كفاءة"، التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة" بالإضافة إلى السيارات والإطارات؛ إلى أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وأوصى "كفاءة الطاقة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة البطاقة عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضِعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

ويسعى المركز إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

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