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مدير تعليم الأفلاج يتفقد الحافلات.. جاهزة لنقل 5 آلاف طالب وطالبة

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه مساعده للشؤون المدرسية فهد الحقباني، ومدير إدارة الأمن والسلامة مطلق آل رشود، بتفقد جاهزية الحافلات المدرسية، وتدابير وسائل الأمن والسلامة بها، ومدى جاهزية استعدادها لنقل أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة الأحد القادم؛ وذلك بحضور مسؤولي شركة "تطوير" بالمحافظة ومسؤولي الشركة المشغلة.

وأكد مدير خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج مسفر فهاد العرجاني، أن الحافلات المدرسية تم تجهيزها وتفقّد وسائل الأمن السلامة بها؛ استعدادًا لنقل أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أنه تم منذ وقت مبكر تحديد مسارات الحافلات بالمحافظة وآلية عملها لنقل 3964 طالبة، و1516 طالبًا، وخطة متابعة جميع الحافلات في مسارات سيرها عبر نظام تقني حديث، يحدد انتظامها في مسار عملها؛ مشيدًا في الوقت نفسه بجهود زميله مشرف النقل المدرسي بتال الزعبي في متابعته المستمرة مع منسقي النقل بالمدارس، وآلية النقل والرصد في برنامج نور.

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مدير تعليم الأفلاج يتفقد الحافلات.. جاهزة لنقل 5 آلاف طالب وطالبة
سبق

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه مساعده للشؤون المدرسية فهد الحقباني، ومدير إدارة الأمن والسلامة مطلق آل رشود، بتفقد جاهزية الحافلات المدرسية، وتدابير وسائل الأمن والسلامة بها، ومدى جاهزية استعدادها لنقل أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة الأحد القادم؛ وذلك بحضور مسؤولي شركة "تطوير" بالمحافظة ومسؤولي الشركة المشغلة.

وأكد مدير خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج مسفر فهاد العرجاني، أن الحافلات المدرسية تم تجهيزها وتفقّد وسائل الأمن السلامة بها؛ استعدادًا لنقل أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أنه تم منذ وقت مبكر تحديد مسارات الحافلات بالمحافظة وآلية عملها لنقل 3964 طالبة، و1516 طالبًا، وخطة متابعة جميع الحافلات في مسارات سيرها عبر نظام تقني حديث، يحدد انتظامها في مسار عملها؛ مشيدًا في الوقت نفسه بجهود زميله مشرف النقل المدرسي بتال الزعبي في متابعته المستمرة مع منسقي النقل بالمدارس، وآلية النقل والرصد في برنامج نور.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
10:35 AM

مدير تعليم الأفلاج يتفقد الحافلات.. جاهزة لنقل 5 آلاف طالب وطالبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه مساعده للشؤون المدرسية فهد الحقباني، ومدير إدارة الأمن والسلامة مطلق آل رشود، بتفقد جاهزية الحافلات المدرسية، وتدابير وسائل الأمن والسلامة بها، ومدى جاهزية استعدادها لنقل أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة الأحد القادم؛ وذلك بحضور مسؤولي شركة "تطوير" بالمحافظة ومسؤولي الشركة المشغلة.

وأكد مدير خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج مسفر فهاد العرجاني، أن الحافلات المدرسية تم تجهيزها وتفقّد وسائل الأمن السلامة بها؛ استعدادًا لنقل أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أنه تم منذ وقت مبكر تحديد مسارات الحافلات بالمحافظة وآلية عملها لنقل 3964 طالبة، و1516 طالبًا، وخطة متابعة جميع الحافلات في مسارات سيرها عبر نظام تقني حديث، يحدد انتظامها في مسار عملها؛ مشيدًا في الوقت نفسه بجهود زميله مشرف النقل المدرسي بتال الزعبي في متابعته المستمرة مع منسقي النقل بالمدارس، وآلية النقل والرصد في برنامج نور.

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