الدفاع المدني: وفاة شخصَيْن وإصابة 13 شخصًا في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(1:28) ظُهر اليوم الثلاثاء بوقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج منه وفاة شخصَيْن، وإصابة ١٣ شخصًا، تلقوا العلاج المناسب في حينه، وخرج معظمهم من المستشفى سالمين -ولله الحمد-.

وقالت المديرية في بيان لها: على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فِرق الدفاع المدني، والفِرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات، وفِرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني، إلى مقر الحادثة، وجرى عزل الموقع لتأمين سلامة الموجودين بالموقع، وتنفيذ خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى، والقيام بأعمال البحث تحت الإنقاذ.

وأفادت بأنه نتج من الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة (١٣) شخصًا، غادر منهم (١٠) حالات بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى العلاج. والعمل جارٍ على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.