يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
"المالكي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية
يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
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"المالكي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-30
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:36 PM
"المالكي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية
يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
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