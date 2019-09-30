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"المالكي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية

يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.

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"المالكي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية
سبق

يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:36 PM

"المالكي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى الملازم عبدالعزيز بن أحمد حامد المالكي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعياً الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.

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