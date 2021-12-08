مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-08
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
06:01 PM
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.