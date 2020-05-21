النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية أضم" تزيل التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة

بتوجيه أمين جدة استغلالاً لفترة منع التجوُّل وتحسينًا للمشهد الحضري

بدأت بلدية محافظة أضم حملة واسعة بإزالة التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة استغلالاً لفترة منع التجوُّل، وتحسينًا للمشهد الحضري.

وتأتي هذه الحملة بتوجيه من أمين جدة صالح التركي لأهداف طموحة، تستهدف تكثيف الجهود الذاتية، وتشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة، ومعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب.

الجدير بالذكر أن بلدية محافظة أضم منذ بداية جائحة كورونا وهي تعمل على تعقيم وتطهير ورَشّ وتنظيف وتطهير الحاويات والشوارع والأماكن الحيوية وواجهات المحال التجارية والمنازل، وشمل ذلك مراكز المحافظة كافة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية أضم" تزيل التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة
سبق

بدأت بلدية محافظة أضم حملة واسعة بإزالة التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة استغلالاً لفترة منع التجوُّل، وتحسينًا للمشهد الحضري.

وتأتي هذه الحملة بتوجيه من أمين جدة صالح التركي لأهداف طموحة، تستهدف تكثيف الجهود الذاتية، وتشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة، ومعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب.

الجدير بالذكر أن بلدية محافظة أضم منذ بداية جائحة كورونا وهي تعمل على تعقيم وتطهير ورَشّ وتنظيف وتطهير الحاويات والشوارع والأماكن الحيوية وواجهات المحال التجارية والمنازل، وشمل ذلك مراكز المحافظة كافة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:58 AM

"بلدية أضم" تزيل التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة

بتوجيه أمين جدة استغلالاً لفترة منع التجوُّل وتحسينًا للمشهد الحضري

A A A
عوض الفهمي - أضم
1
5,810

بدأت بلدية محافظة أضم حملة واسعة بإزالة التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة استغلالاً لفترة منع التجوُّل، وتحسينًا للمشهد الحضري.

وتأتي هذه الحملة بتوجيه من أمين جدة صالح التركي لأهداف طموحة، تستهدف تكثيف الجهود الذاتية، وتشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة، ومعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب.

الجدير بالذكر أن بلدية محافظة أضم منذ بداية جائحة كورونا وهي تعمل على تعقيم وتطهير ورَشّ وتنظيف وتطهير الحاويات والشوارع والأماكن الحيوية وواجهات المحال التجارية والمنازل، وشمل ذلك مراكز المحافظة كافة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة