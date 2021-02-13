النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. زلزال قوي يهز فوكوشيما اليابانية

إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً

ضرب زلزال قوي قبالة سواحل شرق اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، لكن يبدو أنه لم تحدث أضرارًا كبيرة، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

وبينت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال قوته 7.3 درجة، وكان مركزه قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا.

وأضافت أن الزلزال هز المباني لبعض الوقت، بعد أن ضرب بعد الساعة 11:00 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) بقليل.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز المنازل والمكاتب في العاصمة طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات.

ولفتت إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

ومن ناحيتها، ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن ما لا يقل عن عشرين شخصاً أصيبوا.

بدوره، أفاد مصور من "رويترز" في موقع في فوكوشيما، بأن غرفته في الطابق العاشر اهتزت لبعض الوقت، وأن رجلاً في الفندق نُقل إلى المستشفى بعد سقوطه وضرب رأسه بالباب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية زجاجًا مكسورًا من واجهات المتاجر.

زلزال اليابان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالفيديو .. زلزال قوي يهز فوكوشيما اليابانية
سبق

ضرب زلزال قوي قبالة سواحل شرق اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، لكن يبدو أنه لم تحدث أضرارًا كبيرة، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

وبينت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال قوته 7.3 درجة، وكان مركزه قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا.

وأضافت أن الزلزال هز المباني لبعض الوقت، بعد أن ضرب بعد الساعة 11:00 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) بقليل.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز المنازل والمكاتب في العاصمة طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات.

ولفتت إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

ومن ناحيتها، ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن ما لا يقل عن عشرين شخصاً أصيبوا.

بدوره، أفاد مصور من "رويترز" في موقع في فوكوشيما، بأن غرفته في الطابق العاشر اهتزت لبعض الوقت، وأن رجلاً في الفندق نُقل إلى المستشفى بعد سقوطه وضرب رأسه بالباب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية زجاجًا مكسورًا من واجهات المتاجر.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
08:33 PM

بالفيديو .. زلزال قوي يهز فوكوشيما اليابانية

إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,561

ضرب زلزال قوي قبالة سواحل شرق اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، لكن يبدو أنه لم تحدث أضرارًا كبيرة، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

وبينت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال قوته 7.3 درجة، وكان مركزه قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا.

وأضافت أن الزلزال هز المباني لبعض الوقت، بعد أن ضرب بعد الساعة 11:00 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) بقليل.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز المنازل والمكاتب في العاصمة طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات.

ولفتت إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

ومن ناحيتها، ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن ما لا يقل عن عشرين شخصاً أصيبوا.

بدوره، أفاد مصور من "رويترز" في موقع في فوكوشيما، بأن غرفته في الطابق العاشر اهتزت لبعض الوقت، وأن رجلاً في الفندق نُقل إلى المستشفى بعد سقوطه وضرب رأسه بالباب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية زجاجًا مكسورًا من واجهات المتاجر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,073
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,493
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,459

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة