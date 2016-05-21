حراك اليأس لملالي طهران.. خداع وأسلحة قديمة وإعلام مهترئ

مراوغة وكذب.. بعد طائفي للتمدد الإقليمي وتضخيم للقوة العسكرية

حراك يتسم باليأس والفوضى، ومحاولة خادعة يحاول نشرها نظام الملالي، من خلال آلته الإعلامية الكاذبة وتصريحاته الجوفاء التي يوهم بها الشعب الإيراني بامتلاكه القوة العسكرية الرادعة، لكن الواقع غير ذلك.

وفي أحدث تصريح كاذب، قالت إيران: إنها تستطيع ضرب السفن الحربية الأمريكية في الخليج "بسهولة".

ونقلت وكالة فارس للأنباء، عن نائب قائد الحرس الثوري للشؤون البرلمانية محمد صالح جوكار، قوله: "حتى صواريخنا القصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأمريكية في الخليج"، مضيفًا: "أمريكا غير قادرة على تحمل تكاليف حرب جديدة، وواشنطن في وضع سيئ من ناحية القوة العاملة والظروف الاجتماعية".

ويمارس نظام الملالي الكذب، وما تشهده إيران حاليًا من غضب شعبي وتظاهرات ضد سياساتها وانتهاكاتها في حق الداخل والخارج؛ دلالة على كذبة الديمقراطية في إيران، التي يحاول قادتها الترويج لها وإقناع العالم أيضًا بها.

وتحرص إيران على تأكيد أهمية ما تصفه "إنجازات" كبيرة في مجال الصناعات العسكرية إلى درجة أن منتجاتها من الصواريخ المضادة للجو وطائراتها المسيرة تضاهي الروسية والأمريكية. فإن المحللين لا يرون فيها أكثر من كونها "مبالغات" للاستهلاك المحلي.

وسخرت واشنطن من إعلان إيران تصنيعَها أول مقاتلة محلية الصنع، بالتزامن مع يوم الصناعة الدفاعية؛ حيث فنّد فريق التواصل الإلكتروني في وزارة الخارجية الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ادّعاء إيران بشأن المقاتلة الجديدة التي قالت إنها أنتجتها مؤخرًا.

وذكر حساب يحمل اسم "فريق التواصل DOS" في تغريدة له: "كشف النظام الإيراني عن طائرة مقاتلة أسماها الكوثر، قال إنها متطوّرة وإنها صناعة محلية. ويبدو أن مسؤولي النظام ليسوا على دراية كافية بمدى تطور صناعة الطيران، فطائرتهم تشبه إلى حد كبير مقاتلة أنتجتها الولايات المتحدة قبل عقود، ولدى إيران أسطول قديم منها، لكن الخداع هو وسيلتهم المفضلة".

ولقد شكلت أساليب التضليل الدعائي عبر وسائل الإعلام ركيزة رئيسة بإستراتيجية الملالي؛ للتأثير في اتجاهات الرأي العام المحلى والعالمي بشكل يخدم مصالحها ويضخم من حجم قدراتها العسكرية؛ إعلام كاذب يضلل الداخل الإيراني.

حكومة الملالي رصدت ميزانيات ضخمة تمتدّ إلى بعض دول الجوار، وتنشط على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتعكس قدر حرصها المبالغ به على الاستثمار بماكينة الدعاية والإعلام، ولعل أبرز الشواهد على مسلكها: قيام شركات "فيس بوك" و"تويتر" و"جوجل"، التابعة لشركة (ألفابت) بصورة جماعية بحذف مئات الحسابات المرتبطة بإيرانيين، قالت شركة أمن إلكتروني عنها إنها تروج لأجندة جيوسياسية لإيران في أنحاء العالم. ويبث الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني محتوى من وسائل إعلام إيرانية رسمية ومنابر أخرى متحالفة مع حكومة طهران عبر الإنترنت، وكثيرًا ما يخفي المصدر الرئيس للمعلومات مثل قناة برس التلفزيونية الإيرانية.

ماكينة التضليل الإيرانية تركز على محاور؛ أبرزها: البعد الطائفي فيما يتعلق بالتمدد الإقليمي، وتضخيم القوة العسكرية بمواجهة الرأي العام العالمي، علاوة على صناعة هالة مقدسة حول بعض الرموز والشخصيات والتعبئة الشعبوية عبر التصريحات العدائية لشحن الداخل.

التهويل وتضخيم القدرات العسكرية محور آخر بالدعاية طويلة المدى لنظام الملالي؛ إذ يعمد قادة إيران إلى استخدام ماكينة الإعلام المهترئة؛ للمبالغة في حجم ترسانتها العسكرية على النحو الذي يمكّنهم من تجنب نشوب حرب ضدهم ورفع معنويات حلفائها عبر ترويج بعض الادعاءات المشكوك بها حول الأسلحة التي لم تصل لمرحلة الإنتاج حتى الآن، أو لم تدخل حيز التنفيذ، مستغلّة في ذلك أساليب التعتيم التي يمارسها بمهارة قسم التضليل، من خلال تمرير أخبار كاذبة لوسائل الإعلام الأجنبية فيما يتعلق بإنجازات إيران على الصعيد العسكري.

وفي محاولة للتغطية على التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية، ادعت وسائل الإعلام الإيرانية في 3 نوفمبر 2018، تدشين خط إنتاج الطائرة المقاتلة أطلقت عليها اسم "كوثر"، وتزعم أنها محلية الصنع مئة بالمئة.

كما أعلنت في عام 2019 عن طائرة "أف 5" التي تبين فيما بعد أنها طائرة أميركية تعود لحقبة الشاه، وأن الأمر مجرد عملية تدوير للطائرة القديمة، فضلاً عن أخبار متواترة عن طائرات دون طيار في نوفمبر 2012، وعملية إطلاق غواصة بحرية في مضيق هرمز في أغسطس 2006، علاوة على بث مقاطع "فيديو" تبرز تجاربها الصاروخية والتطورات بقدراتها التسليحية، والتي غالباً ما يتكشف فيما بعد أنها مجرد شائعات، وهي رسائل ذات مغزى عسكري أنها قادرة رغم العقوبات على تطوير أنظمتها العسكرية ومواجهة الضغوط، وبالتالي تجنب أي مواجهات محتملة، ولكن كما يقال: "حبل الكذب قصير"، وكل حملاتهم باتت مكشوفة للعالم.