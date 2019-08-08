بلطجة إيران بالخليج تطال "GPS" السفن.. والسلطات الأمريكية تحذّر

بعد حادثين لسفن تجارية أبلغت عن تشويش على نظام تحديد المواقع بها

أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات جديدة بشأن التهديدات الإيرانية التي تستهدف سفن الشحن التجاري في مضيق هرمز والخليج العربي؛ مشددة في تحذيرها الذي نشرته إدارة النقل البحري في وزارة النقل الأمريكية، على أن التهديدات الإيرانية الجديدة تشمل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي تستخدمه السفن في تحديد مسارها؛ بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس.

وفي طلب عاجل ورد الخميس، طالبت السلطات البحرية الأمريكية السفنَ التجارية التي تحمل العلَم الأمريكي، بإرسال خط سيرها في الخليج للبحرية الأمريكية والبريطانية.

وحذّرت الإدارة الأمريكية ممن قالت إنها "كيانات مجهولة تدّعي أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف" الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو؛ لتأمين الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وحسب "سي إن إن"؛ فقد أشار تحذير إدارة النقل البحري إلى سلسلة حوادث تورطت فيها إيران ضد السفن التجارية منذ مايو الماضي.

وتشمل هذه الحوادث المشار إليها، استيلاء الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في يوليو الماضي.

وذكرت الإدارة الأمريكية أنه خلال حادثين على الأقل وقعا أخيرًا، تورطت فيهما البحرية الإيرانية، أبلغت سفن تجارية عن حدوث تشويش أصاب نظام تحديد المواقع الخاص بها.

وقالت إحداها إن جهاز تحديد الهوية الآلي بها تعطل قبيل استيلاء الإيرانيين عليها.