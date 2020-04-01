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الجزائر: عفو رئاسي عن نحو خمسة آلاف سجين بسبب "كورونا"

ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي الفيروس

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مرسوماً بالعفو شمل نحو خمسة آلاف سجين ممن لا تزيد الفترة المتبقية على نهاية عقوبتهم على 18 شهراً.

ولم يوضح المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أسباب القرار، إلا أنه يأتي في وقت تتخذ فيه البلاد إجراءات احترازية لوقف تفشي فيروس "كورونا".

وكان عدد من دول الشرق الأوسط، منها الأردن ومصر والبحرين واليمن، قد أقدم على الإفراج عن عدد من السجناء؛ خشية شيوع العدوى داخل المؤسسات العقابية وتحولها لبؤر لها.

ووجهت منظمات حقوقية دعوات لشمول سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين بقرارات العفو الصادرة.

ويرتفع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الجزائر لأكثر من 500 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر: عفو رئاسي عن نحو خمسة آلاف سجين بسبب "كورونا"
سبق

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مرسوماً بالعفو شمل نحو خمسة آلاف سجين ممن لا تزيد الفترة المتبقية على نهاية عقوبتهم على 18 شهراً.

ولم يوضح المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أسباب القرار، إلا أنه يأتي في وقت تتخذ فيه البلاد إجراءات احترازية لوقف تفشي فيروس "كورونا".

وكان عدد من دول الشرق الأوسط، منها الأردن ومصر والبحرين واليمن، قد أقدم على الإفراج عن عدد من السجناء؛ خشية شيوع العدوى داخل المؤسسات العقابية وتحولها لبؤر لها.

ووجهت منظمات حقوقية دعوات لشمول سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين بقرارات العفو الصادرة.

ويرتفع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الجزائر لأكثر من 500 حالة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:07 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:49 PM

الجزائر: عفو رئاسي عن نحو خمسة آلاف سجين بسبب "كورونا"

ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مرسوماً بالعفو شمل نحو خمسة آلاف سجين ممن لا تزيد الفترة المتبقية على نهاية عقوبتهم على 18 شهراً.

ولم يوضح المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أسباب القرار، إلا أنه يأتي في وقت تتخذ فيه البلاد إجراءات احترازية لوقف تفشي فيروس "كورونا".

وكان عدد من دول الشرق الأوسط، منها الأردن ومصر والبحرين واليمن، قد أقدم على الإفراج عن عدد من السجناء؛ خشية شيوع العدوى داخل المؤسسات العقابية وتحولها لبؤر لها.

ووجهت منظمات حقوقية دعوات لشمول سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين بقرارات العفو الصادرة.

ويرتفع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الجزائر لأكثر من 500 حالة.

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