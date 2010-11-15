رزق فيصل الطويهر، مدير الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "ديما"، جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها.
"فيصل الطويهر" يرزق بـ "ديما"
رزق فيصل الطويهر، مدير الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "ديما"، جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها.
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"فيصل الطويهر" يرزق بـ "ديما"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-14
14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
09:36 PM
"فيصل الطويهر" يرزق بـ "ديما"
رزق فيصل الطويهر، مدير الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "ديما"، جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها.
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