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وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق شمرخ القديم بالباحة

تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع

توفي شخص وأُصيب آخر في حادث تصادم بطريق شمرخ القديم بالباحة، صباح اليوم.

فقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بلاغًا عن حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:53ص، على الرقم (997)، وذلك عند النزول من طريق شمرخ القديم.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني؛ أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بنخال، ومن مركز إسعاف الأطاوله للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين؛ إحداهما توفيت، فيما تبقى إصابة متوسطة تم التدخل بها إسعافيًّا والتعامل معها ونقلها لمستشفى القرى لتلقي العلاج اللازم.

الهلال الأحمر

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وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق شمرخ القديم بالباحة
سبق

توفي شخص وأُصيب آخر في حادث تصادم بطريق شمرخ القديم بالباحة، صباح اليوم.

فقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بلاغًا عن حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:53ص، على الرقم (997)، وذلك عند النزول من طريق شمرخ القديم.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني؛ أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بنخال، ومن مركز إسعاف الأطاوله للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين؛ إحداهما توفيت، فيما تبقى إصابة متوسطة تم التدخل بها إسعافيًّا والتعامل معها ونقلها لمستشفى القرى لتلقي العلاج اللازم.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:06 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:49 PM

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق شمرخ القديم بالباحة

تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,985

توفي شخص وأُصيب آخر في حادث تصادم بطريق شمرخ القديم بالباحة، صباح اليوم.

فقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بلاغًا عن حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:53ص، على الرقم (997)، وذلك عند النزول من طريق شمرخ القديم.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني؛ أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بنخال، ومن مركز إسعاف الأطاوله للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين؛ إحداهما توفيت، فيما تبقى إصابة متوسطة تم التدخل بها إسعافيًّا والتعامل معها ونقلها لمستشفى القرى لتلقي العلاج اللازم.

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