اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، بعد أن أجبرت تجار الوقود على مخالفة القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم تجارة المشتقات النفطية. وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمني: إن "توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية، وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا". وأكدت اللجنة أن جزءًا من أولئك التجار التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة، وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات، ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير. وأوضح البيان أن هدف مليشيا الحوثي من وراء افتعالها للأزمات؛ هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.

الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وراء أزمة الوقود صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-22 اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، بعد أن أجبرت تجار الوقود على مخالفة القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم تجارة المشتقات النفطية.

وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمني: إن "توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية، وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا".

وأكدت اللجنة أن جزءًا من أولئك التجار التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة، وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات، ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

وأوضح البيان أن هدف مليشيا الحوثي من وراء افتعالها للأزمات؛ هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 11:05 AM

الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وراء أزمة الوقود هدفها المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات





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اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، بعد أن أجبرت تجار الوقود على مخالفة القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم تجارة المشتقات النفطية.

وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمني: إن "توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية، وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا".

وأكدت اللجنة أن جزءًا من أولئك التجار التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة، وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات، ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

وأوضح البيان أن هدف مليشيا الحوثي من وراء افتعالها للأزمات؛ هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.