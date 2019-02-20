"أدبي حائل" يعلن إقامة ورشة عمل بعنوان "أنماط القراءة"

تهدف لتنمية المعرفة والنمو المهني وآلية تفعيلها بوسائل التواصل

أعلن النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل إقامة ورشة عمل بعنوان "أنماط القراءة"، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 1443/7/20 هـ في مقر النادي.



وتأتي هذه الورشة لأهمية المعرفة في حياة الشعوب والمجتمعات، كما تهدف إلى تنمية الجانب المعرفي والنمو المهني، وآلية تفعيلها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن المعرفة أصبحت من أهم مقدمات النهضة لدى الشعوب والدول.