"ترامب" لـ"بوتين": "من فضلكم لا تتدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"

أمام الصحفيين.. في لقائهما على هامش قمة العشرين

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمام الصحفيين "عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية السنة المقبلة.



وقال ترامب في رده على سؤال لوسائل إعلام أمريكية، حول ما إذا كان سيبحث مع بوتين مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الماضية؛ قال ترامب: إنه سيبحث هذه المسألة خلال اللقاء الذي يجمع الزعيمين اليوم الجمعة على هامش قمة العشرين في اليابان.



والتفت ترامب نحو بوتين مبتسمًا، وقال له مرتين: "من فضلكم لا تتدخلوا في الانتخابات".



تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أمريكيين قد زعموا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، أن موسكو تدخلت وأثّرت على نتائجها، وبعد أن فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا استمرّ لسنوات أعلن المحقق الخاص في هذه القضية، روبرت مولر، الشهر الماضي أنه لا توجد أدلة لاتهام حملة الرئيس ترامب بالتواطؤ مع روسيا في الانتخابات، وأن المحققين لم يكشفوا عن علامات التواطؤ بين روسيا ومقر حملة ترامب.