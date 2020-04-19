غرفة الرياض: مكائن صناعة المخبوزات الأكثر طلبًا خلال أزمة كورونا

كشفت محاضرة نظمتها غرفة الرياض عن أن جهاز صناعة المخبوزات احتل الصدارة من بين المنتجات الأكثر طلبًا عبر التطبيقات الإلكترونية خلال الفترة الحالية، مشيرة أن أزمة كورونا غيرت كثيرًا من جدول الترتيب للمنتجات الأكثر طلبًا والتي تركزت على منتجات الصيدليات والمنظفات الشخصية والألعاب الإلكترونية وأنواع القهوة، موضحة أن أزمة كورونا من شأنها أن تغير كثيرًا من استراتيجيات البيع الإلكتروني وتوسع من دائرته بشكل كبير. جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية ولجنة الاتصالات تقنية المعلومات "عن بعد"، تناولت بعض الأسس والطرائق لاستغلال طفرة التجارة الإلكترونية التي جاءت كانعكاس وتماشٍ مع ظروف أزمة كورونا التي حدت كثيرًا من التنقل، متناولة كيفية الاستفادة من الأزمة لزيادة المبيعات إلكترونيًا، وتحويلها لفرص تجارية إلكترونية مجزية، وذلك يوم الأربعاء 8 إبريل. وقال مؤسس شركة زد وخبير تجارة إلكترونية مازن الضراب في المحاضرة، إن أزمة كورونا من شأنها أن تحدث انقلابًا في موازين البيوع الإلكترونية، وبالذات ما ارتبط منها بتجارة التجزئة، وقال إن المولات التجارية الكبرى وبعض أصحاب العلامات والوكالات التجارية التي تعتمد اعتمادًا كليًا على التسويق والترويج داخل الأسواق المركزية كانوا من أكثر من تأثر بالأزمة، وبالذات من لم يغادر عتبة البيع التقليدي إلى مجالات البيع الإلكترونية، مشيرًا أن ذلك يبعث رسالة ستغير من استراتيجيات البيع إلى مجالات التسويق والبيع الإلكتروني. وأشار الضراب إلى أن البيع الإلكتروني تضاعف كثيرًا بسبب الأزمة مما يجعله مجالاً رحبًا ليكون كحل مستدام لا يرتبط بالأزمة فقط بل ستنتعش مبيعاته بشكل كبير لما بعد الأزمة. بعد أن يكون عدد كبير من نقاط البيع قد غيرت من استراتيجيتها، مشيرًا أن تطبيقات البيع الإلكتروني التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كان لها بالغ الأثر في انتعاش البيع الإلكتروني بدخول شريحة كبيرة لم تكن تستخدم تطبيقات بيع المنتجات إلكترونيًا من قبل. واستعرض المحاضر في المحاضرة دورة سلسلة الإمداد للبيع الإلكتروني والتي تتكون من الاستيراد والتوصيل والتخزين والتسويق والدعم والدفع والتجهيز، مقدمًا فيها أسلوب ونماذج لعربة التسوق الإلكتروني وكيفية معرفة خيارات ودوافع العميل للشراء من خلال تطبيق نظرية الذكاء الإلكتروني.

غرفة الرياض: مكائن صناعة المخبوزات الأكثر طلبًا خلال أزمة كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-19 كشفت محاضرة نظمتها غرفة الرياض عن أن جهاز صناعة المخبوزات احتل الصدارة من بين المنتجات الأكثر طلبًا عبر التطبيقات الإلكترونية خلال الفترة الحالية، مشيرة أن أزمة كورونا غيرت كثيرًا من جدول الترتيب للمنتجات الأكثر طلبًا والتي تركزت على منتجات الصيدليات والمنظفات الشخصية والألعاب الإلكترونية وأنواع القهوة، موضحة أن أزمة كورونا من شأنها أن تغير كثيرًا من استراتيجيات البيع الإلكتروني وتوسع من دائرته بشكل كبير.



جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية ولجنة الاتصالات تقنية المعلومات "عن بعد"، تناولت بعض الأسس والطرائق لاستغلال طفرة التجارة الإلكترونية التي جاءت كانعكاس وتماشٍ مع ظروف أزمة كورونا التي حدت كثيرًا من التنقل، متناولة كيفية الاستفادة من الأزمة لزيادة المبيعات إلكترونيًا، وتحويلها لفرص تجارية إلكترونية مجزية، وذلك يوم الأربعاء 8 إبريل.



وقال مؤسس شركة زد وخبير تجارة إلكترونية مازن الضراب في المحاضرة، إن أزمة كورونا من شأنها أن تحدث انقلابًا في موازين البيوع الإلكترونية، وبالذات ما ارتبط منها بتجارة التجزئة، وقال إن المولات التجارية الكبرى وبعض أصحاب العلامات والوكالات التجارية التي تعتمد اعتمادًا كليًا على التسويق والترويج داخل الأسواق المركزية كانوا من أكثر من تأثر بالأزمة، وبالذات من لم يغادر عتبة البيع التقليدي إلى مجالات البيع الإلكترونية، مشيرًا أن ذلك يبعث رسالة ستغير من استراتيجيات البيع إلى مجالات التسويق والبيع الإلكتروني.



وأشار الضراب إلى أن البيع الإلكتروني تضاعف كثيرًا بسبب الأزمة مما يجعله مجالاً رحبًا ليكون كحل مستدام لا يرتبط بالأزمة فقط بل ستنتعش مبيعاته بشكل كبير لما بعد الأزمة. بعد أن يكون عدد كبير من نقاط البيع قد غيرت من استراتيجيتها، مشيرًا أن تطبيقات البيع الإلكتروني التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كان لها بالغ الأثر في انتعاش البيع الإلكتروني بدخول شريحة كبيرة لم تكن تستخدم تطبيقات بيع المنتجات إلكترونيًا من قبل.



واستعرض المحاضر في المحاضرة دورة سلسلة الإمداد للبيع الإلكتروني والتي تتكون من الاستيراد والتوصيل والتخزين والتسويق والدعم والدفع والتجهيز، مقدمًا فيها أسلوب ونماذج لعربة التسوق الإلكتروني وكيفية معرفة خيارات ودوافع العميل للشراء من خلال تطبيق نظرية الذكاء الإلكتروني.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 04:10 PM

غرفة الرياض: مكائن صناعة المخبوزات الأكثر طلبًا خلال أزمة كورونا الفيروس يحدث انقلابًا في موازين البيوع الإلكترونية





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كشفت محاضرة نظمتها غرفة الرياض عن أن جهاز صناعة المخبوزات احتل الصدارة من بين المنتجات الأكثر طلبًا عبر التطبيقات الإلكترونية خلال الفترة الحالية، مشيرة أن أزمة كورونا غيرت كثيرًا من جدول الترتيب للمنتجات الأكثر طلبًا والتي تركزت على منتجات الصيدليات والمنظفات الشخصية والألعاب الإلكترونية وأنواع القهوة، موضحة أن أزمة كورونا من شأنها أن تغير كثيرًا من استراتيجيات البيع الإلكتروني وتوسع من دائرته بشكل كبير.



جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية ولجنة الاتصالات تقنية المعلومات "عن بعد"، تناولت بعض الأسس والطرائق لاستغلال طفرة التجارة الإلكترونية التي جاءت كانعكاس وتماشٍ مع ظروف أزمة كورونا التي حدت كثيرًا من التنقل، متناولة كيفية الاستفادة من الأزمة لزيادة المبيعات إلكترونيًا، وتحويلها لفرص تجارية إلكترونية مجزية، وذلك يوم الأربعاء 8 إبريل.



وقال مؤسس شركة زد وخبير تجارة إلكترونية مازن الضراب في المحاضرة، إن أزمة كورونا من شأنها أن تحدث انقلابًا في موازين البيوع الإلكترونية، وبالذات ما ارتبط منها بتجارة التجزئة، وقال إن المولات التجارية الكبرى وبعض أصحاب العلامات والوكالات التجارية التي تعتمد اعتمادًا كليًا على التسويق والترويج داخل الأسواق المركزية كانوا من أكثر من تأثر بالأزمة، وبالذات من لم يغادر عتبة البيع التقليدي إلى مجالات البيع الإلكترونية، مشيرًا أن ذلك يبعث رسالة ستغير من استراتيجيات البيع إلى مجالات التسويق والبيع الإلكتروني.



وأشار الضراب إلى أن البيع الإلكتروني تضاعف كثيرًا بسبب الأزمة مما يجعله مجالاً رحبًا ليكون كحل مستدام لا يرتبط بالأزمة فقط بل ستنتعش مبيعاته بشكل كبير لما بعد الأزمة. بعد أن يكون عدد كبير من نقاط البيع قد غيرت من استراتيجيتها، مشيرًا أن تطبيقات البيع الإلكتروني التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كان لها بالغ الأثر في انتعاش البيع الإلكتروني بدخول شريحة كبيرة لم تكن تستخدم تطبيقات بيع المنتجات إلكترونيًا من قبل.



واستعرض المحاضر في المحاضرة دورة سلسلة الإمداد للبيع الإلكتروني والتي تتكون من الاستيراد والتوصيل والتخزين والتسويق والدعم والدفع والتجهيز، مقدمًا فيها أسلوب ونماذج لعربة التسوق الإلكتروني وكيفية معرفة خيارات ودوافع العميل للشراء من خلال تطبيق نظرية الذكاء الإلكتروني.