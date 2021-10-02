النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أصبحوا نجوماً حقيقيين".. بريطانيا تبحث عن سائقي شاحنات بشتى السبل

خروجها من الاتحاد الأوروبي فاقم النقص في أعدادهم

أمام شاحنة النقل التي اجتازت للتو امتحانًا لقيادتها في مرآب مدرسته، يحمل ألبرتو ألميدا شهادته البريطانية بابتسامة متواضعة.

ويقول له مدربه مازحًا: "افرح، لم يعد يترتب عليك دفع المال لتلقي الدروس عندنا"، أثناء التقاطه صورة للكهربائي البالغ من العمر 49 عامًا، الذي تسجل خلال فترة الحجر سعيًا إلى خطة بديلة لمسيرته المهنية.

ويرد ألبرتو وقد أصبحت ابتسامته عريضة: "لا. الآن أصبح على الآخرين أن يدفعوا لي الأموال".

ومع تكاثر نقص السلع في المملكة المتحدة، أصبح سائقو الشاحنات "نجومًا حقيقيين" على حد قول لورانس بولتون، الشاب الذي يدير مدرسة "المركز الوطني لقيادة الآليات" (ناشيونال درايفينغ سنتر) في إحدى الضواحي الشعبية في جنوب لندن؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وبات مركز الاتصالات في مدرسته يتلقى سيلًا من الاتصالات منذ تصدر سائقي الشاحنات عناوين الصحف، فقد فاقم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي النقص في أعداد السائقين؛ وهو ظاهرة عالمية، بمنعه عودة سائقي أوروبا الشرقية، الذين كانوا يعملون في المنطقة قبل عام واحد فقط.

ويؤثر هذا النقص أيضًا على محلات السوبرماركت؛ حيث تفرغ بعض رفوف المنتجات الطازجة باستمرار، وكذلك بعض منتجات ماكدونالدز أو البيرة في الحانات؛ الأمر الذي دفع بريطانيا إلى البحث عن سائقي سيارات بشتى السبل.

وتعاني محطات الوقود من صعوبات للتزود بالمحروقات، منذ نهاية سبتمبر (أيلول)، في غياب السائقين القادرين على قيادة الصهاريج؛ في ظاهرة تفاقمت بسبب إقبال أصحاب السيارات القلقين على ملء خزاناتهم، ويفترض أن تستمر في الأسابيع المقبلة حسب أوساط القطاع.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"أصبحوا نجوماً حقيقيين".. بريطانيا تبحث عن سائقي شاحنات بشتى السبل
سبق

أمام شاحنة النقل التي اجتازت للتو امتحانًا لقيادتها في مرآب مدرسته، يحمل ألبرتو ألميدا شهادته البريطانية بابتسامة متواضعة.

ويقول له مدربه مازحًا: "افرح، لم يعد يترتب عليك دفع المال لتلقي الدروس عندنا"، أثناء التقاطه صورة للكهربائي البالغ من العمر 49 عامًا، الذي تسجل خلال فترة الحجر سعيًا إلى خطة بديلة لمسيرته المهنية.

ويرد ألبرتو وقد أصبحت ابتسامته عريضة: "لا. الآن أصبح على الآخرين أن يدفعوا لي الأموال".

ومع تكاثر نقص السلع في المملكة المتحدة، أصبح سائقو الشاحنات "نجومًا حقيقيين" على حد قول لورانس بولتون، الشاب الذي يدير مدرسة "المركز الوطني لقيادة الآليات" (ناشيونال درايفينغ سنتر) في إحدى الضواحي الشعبية في جنوب لندن؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وبات مركز الاتصالات في مدرسته يتلقى سيلًا من الاتصالات منذ تصدر سائقي الشاحنات عناوين الصحف، فقد فاقم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي النقص في أعداد السائقين؛ وهو ظاهرة عالمية، بمنعه عودة سائقي أوروبا الشرقية، الذين كانوا يعملون في المنطقة قبل عام واحد فقط.

ويؤثر هذا النقص أيضًا على محلات السوبرماركت؛ حيث تفرغ بعض رفوف المنتجات الطازجة باستمرار، وكذلك بعض منتجات ماكدونالدز أو البيرة في الحانات؛ الأمر الذي دفع بريطانيا إلى البحث عن سائقي سيارات بشتى السبل.

وتعاني محطات الوقود من صعوبات للتزود بالمحروقات، منذ نهاية سبتمبر (أيلول)، في غياب السائقين القادرين على قيادة الصهاريج؛ في ظاهرة تفاقمت بسبب إقبال أصحاب السيارات القلقين على ملء خزاناتهم، ويفترض أن تستمر في الأسابيع المقبلة حسب أوساط القطاع.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
02:59 PM

"أصبحوا نجوماً حقيقيين".. بريطانيا تبحث عن سائقي شاحنات بشتى السبل

خروجها من الاتحاد الأوروبي فاقم النقص في أعدادهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,847

أمام شاحنة النقل التي اجتازت للتو امتحانًا لقيادتها في مرآب مدرسته، يحمل ألبرتو ألميدا شهادته البريطانية بابتسامة متواضعة.

ويقول له مدربه مازحًا: "افرح، لم يعد يترتب عليك دفع المال لتلقي الدروس عندنا"، أثناء التقاطه صورة للكهربائي البالغ من العمر 49 عامًا، الذي تسجل خلال فترة الحجر سعيًا إلى خطة بديلة لمسيرته المهنية.

ويرد ألبرتو وقد أصبحت ابتسامته عريضة: "لا. الآن أصبح على الآخرين أن يدفعوا لي الأموال".

ومع تكاثر نقص السلع في المملكة المتحدة، أصبح سائقو الشاحنات "نجومًا حقيقيين" على حد قول لورانس بولتون، الشاب الذي يدير مدرسة "المركز الوطني لقيادة الآليات" (ناشيونال درايفينغ سنتر) في إحدى الضواحي الشعبية في جنوب لندن؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وبات مركز الاتصالات في مدرسته يتلقى سيلًا من الاتصالات منذ تصدر سائقي الشاحنات عناوين الصحف، فقد فاقم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي النقص في أعداد السائقين؛ وهو ظاهرة عالمية، بمنعه عودة سائقي أوروبا الشرقية، الذين كانوا يعملون في المنطقة قبل عام واحد فقط.

ويؤثر هذا النقص أيضًا على محلات السوبرماركت؛ حيث تفرغ بعض رفوف المنتجات الطازجة باستمرار، وكذلك بعض منتجات ماكدونالدز أو البيرة في الحانات؛ الأمر الذي دفع بريطانيا إلى البحث عن سائقي سيارات بشتى السبل.

وتعاني محطات الوقود من صعوبات للتزود بالمحروقات، منذ نهاية سبتمبر (أيلول)، في غياب السائقين القادرين على قيادة الصهاريج؛ في ظاهرة تفاقمت بسبب إقبال أصحاب السيارات القلقين على ملء خزاناتهم، ويفترض أن تستمر في الأسابيع المقبلة حسب أوساط القطاع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,155
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة