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حذار من الماء الدافئ بالليمون.. يُحدث ضررًا هائلًا "داخل الفم"

بعد لجوء الكثيرين إليها في الصباح بديلًا عن القهوة خوفًا من أضرارها

كثيرًا ما يواجه الأطباء سؤالًا بشأن ما إذا كان الماء الدافئ بالليمون يضر بصحة الأسنان؛ وفق ما قاله مركز سيدني لطب الأسنان في أستراليا.

وكان جواب الأطباء أنه يُستحسن تجنب هذا النوع من السوائل، على اعتبار أن للمشروبات الحمضية ضررًا كبيرًا على الأسنان.

وقال المصدر -وفق "سكاي نيوز عربية" إن "الأحماض الموجودة في الحمضيات، من شأنها أن تسبب الضرر لطبقة المينا في الأسنان؛ معرضة إياها للتساقط".

وأضاف: "هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجدت نفسها في بيئة دافئة مثل الماء الدافئ".

وكانت دراسة سابقة قد أجرتها كلية "كينغز لندن" لطب الأسنان، قد وجدت أن تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يوميًّا يُضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالى 11 مرة.

يشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص، لجأت في الآونة الأخيرة إلى خيار شرب الماء الدافئ والليمون بعد الاستيقاظ، بدلًا من القهوة؛ خوفًا من أضرارها الصحية.

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حذار من الماء الدافئ بالليمون.. يُحدث ضررًا هائلًا "داخل الفم"
سبق

كثيرًا ما يواجه الأطباء سؤالًا بشأن ما إذا كان الماء الدافئ بالليمون يضر بصحة الأسنان؛ وفق ما قاله مركز سيدني لطب الأسنان في أستراليا.

وكان جواب الأطباء أنه يُستحسن تجنب هذا النوع من السوائل، على اعتبار أن للمشروبات الحمضية ضررًا كبيرًا على الأسنان.

وقال المصدر -وفق "سكاي نيوز عربية" إن "الأحماض الموجودة في الحمضيات، من شأنها أن تسبب الضرر لطبقة المينا في الأسنان؛ معرضة إياها للتساقط".

وأضاف: "هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجدت نفسها في بيئة دافئة مثل الماء الدافئ".

وكانت دراسة سابقة قد أجرتها كلية "كينغز لندن" لطب الأسنان، قد وجدت أن تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يوميًّا يُضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالى 11 مرة.

يشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص، لجأت في الآونة الأخيرة إلى خيار شرب الماء الدافئ والليمون بعد الاستيقاظ، بدلًا من القهوة؛ خوفًا من أضرارها الصحية.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
09:31 AM

حذار من الماء الدافئ بالليمون.. يُحدث ضررًا هائلًا "داخل الفم"

بعد لجوء الكثيرين إليها في الصباح بديلًا عن القهوة خوفًا من أضرارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثيرًا ما يواجه الأطباء سؤالًا بشأن ما إذا كان الماء الدافئ بالليمون يضر بصحة الأسنان؛ وفق ما قاله مركز سيدني لطب الأسنان في أستراليا.

وكان جواب الأطباء أنه يُستحسن تجنب هذا النوع من السوائل، على اعتبار أن للمشروبات الحمضية ضررًا كبيرًا على الأسنان.

وقال المصدر -وفق "سكاي نيوز عربية" إن "الأحماض الموجودة في الحمضيات، من شأنها أن تسبب الضرر لطبقة المينا في الأسنان؛ معرضة إياها للتساقط".

وأضاف: "هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجدت نفسها في بيئة دافئة مثل الماء الدافئ".

وكانت دراسة سابقة قد أجرتها كلية "كينغز لندن" لطب الأسنان، قد وجدت أن تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يوميًّا يُضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالى 11 مرة.

يشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص، لجأت في الآونة الأخيرة إلى خيار شرب الماء الدافئ والليمون بعد الاستيقاظ، بدلًا من القهوة؛ خوفًا من أضرارها الصحية.

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