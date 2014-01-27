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بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بينها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستفرض غرامة على كبرى شبكات التواصل الاجتماعي؛ بذريعة "تحريض قاصرين على التظاهر تأييداً للمعارض أليكسي نافالني".

وبينت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية "روسكومنادروز"، أنها ستغرم كلًّا من: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"كونتاكتي" و"اودنوكلاسنيكي" و"يوتيوب"؛ "لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين للمشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي
سبق

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستفرض غرامة على كبرى شبكات التواصل الاجتماعي؛ بذريعة "تحريض قاصرين على التظاهر تأييداً للمعارض أليكسي نافالني".

وبينت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية "روسكومنادروز"، أنها ستغرم كلًّا من: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"كونتاكتي" و"اودنوكلاسنيكي" و"يوتيوب"؛ "لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين للمشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:32 PM

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بينها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستفرض غرامة على كبرى شبكات التواصل الاجتماعي؛ بذريعة "تحريض قاصرين على التظاهر تأييداً للمعارض أليكسي نافالني".

وبينت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية "روسكومنادروز"، أنها ستغرم كلًّا من: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"كونتاكتي" و"اودنوكلاسنيكي" و"يوتيوب"؛ "لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين للمشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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