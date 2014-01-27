وبينت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية "روسكومنادروز"، أنها ستغرم كلًّا من: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"كونتاكتي" و"اودنوكلاسنيكي" و"يوتيوب"؛ "لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين للمشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستفرض غرامة على كبرى شبكات التواصل الاجتماعي؛ بذريعة "تحريض قاصرين على التظاهر تأييداً للمعارض أليكسي نافالني".

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-27 أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستفرض غرامة على كبرى شبكات التواصل الاجتماعي؛ بذريعة "تحريض قاصرين على التظاهر تأييداً للمعارض أليكسي نافالني". وبينت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية "روسكومنادروز"، أنها ستغرم كلًّا من: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"كونتاكتي" و"اودنوكلاسنيكي" و"يوتيوب"؛ "لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين للمشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442 08:32 PM

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي بينها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"





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أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستفرض غرامة على كبرى شبكات التواصل الاجتماعي؛ بذريعة "تحريض قاصرين على التظاهر تأييداً للمعارض أليكسي نافالني".

وبينت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية "روسكومنادروز"، أنها ستغرم كلًّا من: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"كونتاكتي" و"اودنوكلاسنيكي" و"يوتيوب"؛ "لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين للمشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير"، وفقاً لـ"فرانس 24".