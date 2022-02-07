"الشؤون الصحية" بمنطقة حائل تنفذ برنامجاً توعوياً بعنوان "اعرف رقمك وحدد مسارك"

استكمالاً لجهود المحافظة على صحة المجتمع

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة التثقيف الصحي اليوم، برنامجاً توعوياً بعنوان "اعرف أرقامك وحدد مسارك".

ويهدف البرنامج الذي أقيم في الساحة الداخلية بالمديرية إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 3 مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد وتشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، ورقم كتلة الجسم، بالإضافة إلى توزيع عدد من النشرات الصحية التثقيفية.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن هذا البرنامج يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها صحة حائل للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.