النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير خارجية البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي "سلطان بن أحمد"

أشاد بالدور الإستراتيجي المهم للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي

استقبل وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه اليوم، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة العربية السعودية المعين لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بينها وبين المملكة العربية السعودية، وما تتسم به من وشائج القربى والمصير الواحد، مشيدًا بالدور الإستراتيجي المهم للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الدؤوبة في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.

وأكد استمرار التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيًا للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود التوفيق في مهام عمله.

من جانب آخر، أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

من جهة أخرى، استهل السفير الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مهام عمله بالقيام بجولة تفقدية على المكاتب والأقسام بالسفارة، وشملت زيارته كل الأقسام منها القسم الإعلامي والقسم القنصلي وقسم شؤون السعوديين حيث اطلع على سير العمل في هذه الأقسام، كما قام السفير بزيارة تفقدية إلى الملحقية العسكرية والملحقية الثقافية، حيث كان في استقباله كل من العميد الركن فهد الثنيان وحمود الحربي، ومنسوبو الملحقيات والمكاتب التابعة لها، وحثهم على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والمواطنين ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات المختلفة.

البحرين وزير خارجية البحرين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير خارجية البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي "سلطان بن أحمد"
سبق

استقبل وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه اليوم، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة العربية السعودية المعين لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بينها وبين المملكة العربية السعودية، وما تتسم به من وشائج القربى والمصير الواحد، مشيدًا بالدور الإستراتيجي المهم للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الدؤوبة في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.

وأكد استمرار التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيًا للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود التوفيق في مهام عمله.

من جانب آخر، أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

من جهة أخرى، استهل السفير الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مهام عمله بالقيام بجولة تفقدية على المكاتب والأقسام بالسفارة، وشملت زيارته كل الأقسام منها القسم الإعلامي والقسم القنصلي وقسم شؤون السعوديين حيث اطلع على سير العمل في هذه الأقسام، كما قام السفير بزيارة تفقدية إلى الملحقية العسكرية والملحقية الثقافية، حيث كان في استقباله كل من العميد الركن فهد الثنيان وحمود الحربي، ومنسوبو الملحقيات والمكاتب التابعة لها، وحثهم على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والمواطنين ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات المختلفة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:09 PM

وزير خارجية البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي "سلطان بن أحمد"

أشاد بالدور الإستراتيجي المهم للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي

A A A
حامد العلي - المنامة
0
2,268

استقبل وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه اليوم، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة العربية السعودية المعين لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بينها وبين المملكة العربية السعودية، وما تتسم به من وشائج القربى والمصير الواحد، مشيدًا بالدور الإستراتيجي المهم للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الدؤوبة في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.

وأكد استمرار التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيًا للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود التوفيق في مهام عمله.

من جانب آخر، أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

من جهة أخرى، استهل السفير الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مهام عمله بالقيام بجولة تفقدية على المكاتب والأقسام بالسفارة، وشملت زيارته كل الأقسام منها القسم الإعلامي والقسم القنصلي وقسم شؤون السعوديين حيث اطلع على سير العمل في هذه الأقسام، كما قام السفير بزيارة تفقدية إلى الملحقية العسكرية والملحقية الثقافية، حيث كان في استقباله كل من العميد الركن فهد الثنيان وحمود الحربي، ومنسوبو الملحقيات والمكاتب التابعة لها، وحثهم على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والمواطنين ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات المختلفة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,388
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,949

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة