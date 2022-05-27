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الرقابة على المنشطات توقف لاعبين لمدة تراوحت بين 18 شهرًا و4 سنوات

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارين تأديبين تضمنا الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين طالت لاعب جودو وآخر في كرة الماء.

فقد أوقفت اللجنة سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .

كما أوقفت نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرقابة على المنشطات توقف لاعبين لمدة تراوحت بين 18 شهرًا و4 سنوات
سبق

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارين تأديبين تضمنا الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين طالت لاعب جودو وآخر في كرة الماء.

فقد أوقفت اللجنة سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .

كما أوقفت نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .


27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:48 AM

الرقابة على المنشطات توقف لاعبين لمدة تراوحت بين 18 شهرًا و4 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارين تأديبين تضمنا الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين طالت لاعب جودو وآخر في كرة الماء.

فقد أوقفت اللجنة سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .

كما أوقفت نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .


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200 مليون

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