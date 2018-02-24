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عدسة "سبق" ترصد إبلاً سائبة وسط "غزالة حائل"

​تشكل خطراً على قائدي المركبات ومطالبات بمحاسبة مالكها

رصدت عدسة "سبق" عصر اليوم، وجود عدد من الإبل السائبة وسط محافظة الغزالة، ١٠٠ كلم جنوب حائل، ومتفرقة على جانبي طريق حائل- المدينة المنورة الذي يمر بوسط المحافظة.

ويشكل وجود الإبل ودخولها للمحافظة خطراً على قائدي المركبات، لاسيما وأن الطريق يشهد كثافة سيارات العائدين إلى حائل في نهاية عطلة الأسبوع.

"سبق" رصدت أيضاً عدم وجود جهات أمنية على الرغم من أن دخول الإبل للقرية مضى عليه أكثر من نصف ساعة، وهي تعبث في أشجار الطريق، دون أدنى اهتمام من المسؤولين هناك.

وطالب عابرو الطريق أن يتم التصرف بإبعاد الإبل قبل حلول الظلام، لكي لا تتسبب بحادث مروري، فيما طالب عدد من المارة بمحاسبة مالك الإبل لما فيها من خطورة بتركها سائبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة "سبق" ترصد إبلاً سائبة وسط "غزالة حائل"
سبق

رصدت عدسة "سبق" عصر اليوم، وجود عدد من الإبل السائبة وسط محافظة الغزالة، ١٠٠ كلم جنوب حائل، ومتفرقة على جانبي طريق حائل- المدينة المنورة الذي يمر بوسط المحافظة.

ويشكل وجود الإبل ودخولها للمحافظة خطراً على قائدي المركبات، لاسيما وأن الطريق يشهد كثافة سيارات العائدين إلى حائل في نهاية عطلة الأسبوع.

"سبق" رصدت أيضاً عدم وجود جهات أمنية على الرغم من أن دخول الإبل للقرية مضى عليه أكثر من نصف ساعة، وهي تعبث في أشجار الطريق، دون أدنى اهتمام من المسؤولين هناك.

وطالب عابرو الطريق أن يتم التصرف بإبعاد الإبل قبل حلول الظلام، لكي لا تتسبب بحادث مروري، فيما طالب عدد من المارة بمحاسبة مالك الإبل لما فيها من خطورة بتركها سائبة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
07:15 PM

عدسة "سبق" ترصد إبلاً سائبة وسط "غزالة حائل"

​تشكل خطراً على قائدي المركبات ومطالبات بمحاسبة مالكها

A A A
خالد السليمي - حائل
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4,122

رصدت عدسة "سبق" عصر اليوم، وجود عدد من الإبل السائبة وسط محافظة الغزالة، ١٠٠ كلم جنوب حائل، ومتفرقة على جانبي طريق حائل- المدينة المنورة الذي يمر بوسط المحافظة.

ويشكل وجود الإبل ودخولها للمحافظة خطراً على قائدي المركبات، لاسيما وأن الطريق يشهد كثافة سيارات العائدين إلى حائل في نهاية عطلة الأسبوع.

"سبق" رصدت أيضاً عدم وجود جهات أمنية على الرغم من أن دخول الإبل للقرية مضى عليه أكثر من نصف ساعة، وهي تعبث في أشجار الطريق، دون أدنى اهتمام من المسؤولين هناك.

وطالب عابرو الطريق أن يتم التصرف بإبعاد الإبل قبل حلول الظلام، لكي لا تتسبب بحادث مروري، فيما طالب عدد من المارة بمحاسبة مالك الإبل لما فيها من خطورة بتركها سائبة.

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