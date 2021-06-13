وقال المحامي سعود بن متعب بن قويد على حسابه في "تويتر": "تمّ بحمد الله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري؛ ووالدته -قبل قليل- بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءاً من المكالمة غداً بحول الله".

بعد 9 سنوات من الاعتقال في السجون الأمريكية.. "الدوسري" يهاتف والدته بدر العتيبي سبق 2020-06-13 استمعت والدة المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري؛ لصوت ابنها بعد انقطاع دام تسع سنوات. وقال المحامي سعود بن متعب بن قويد على حسابه في "تويتر": "تمّ بحمد الله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري؛ ووالدته -قبل قليل- بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءاً من المكالمة غداً بحول الله".

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 10:50 AM

بعد 9 سنوات من الاعتقال في السجون الأمريكية.. "الدوسري" يهاتف والدته ‏المحامي "بن قويد": سننشر جزءاً من المكالمة





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استمعت والدة المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري؛ لصوت ابنها بعد انقطاع دام تسع سنوات.

وقال المحامي سعود بن متعب بن قويد على حسابه في "تويتر": "تمّ بحمد الله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري؛ ووالدته -قبل قليل- بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءاً من المكالمة غداً بحول الله".