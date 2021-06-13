بعد 9 سنوات من الاعتقال في السجون الأمريكية.. "الدوسري" يهاتف والدته
المحامي "بن قويد": سننشر جزءاً من المكالمة
استمعت والدة المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري؛ لصوت ابنها بعد انقطاع دام تسع سنوات.
وقال المحامي سعود بن متعب بن قويد على حسابه في "تويتر": "تمّ بحمد الله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري؛ ووالدته -قبل قليل- بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءاً من المكالمة غداً بحول الله".
بعد 9 سنوات من الاعتقال في السجون الأمريكية.. "الدوسري" يهاتف والدته
بدر العتيبيسبق2020-06-13
استمعت والدة المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري؛ لصوت ابنها بعد انقطاع دام تسع سنوات.
وقال المحامي سعود بن متعب بن قويد على حسابه في "تويتر": "تمّ بحمد الله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري؛ ووالدته -قبل قليل- بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءاً من المكالمة غداً بحول الله".
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:50 AM
بعد 9 سنوات من الاعتقال في السجون الأمريكية.. "الدوسري" يهاتف والدته
استمعت والدة المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري؛ لصوت ابنها بعد انقطاع دام تسع سنوات.
وقال المحامي سعود بن متعب بن قويد على حسابه في "تويتر": "تمّ بحمد الله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري؛ ووالدته -قبل قليل- بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءاً من المكالمة غداً بحول الله".