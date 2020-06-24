"القرني" تحصل على الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من أم القرى

حصلت الطالبة بكلية العلوم التطبيقية قسم الكيمياء بجامعة أم القرى "ندى عبدالله فائز القرني"، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في رسالة الكيمياء الفيزيائية التي كانت بعنوان "أكسدة بعض المضادات الحيوية باستخدام بعض العوامل المؤكسدة في الأوساط المختلفة دراسة حركية وآلية".

وتم مناقشة الرسالة والحكم عليها من قِبَل لجنة المناقشة بالجامعة عن بُعد عبر برنامج "webex".