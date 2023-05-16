"البشائر" .. 75 يوماً من الصمود أمام "كورونا"

لم تسجل أي إصابات بالفيروس حتى الآن

لم يسجل مركز البشائر ، شمال منطقة عسير، أي إصابات بفيروس كورونا وذلك حتى اليوم الـ 75 حتى الآن.

وشهدت مدينة البشائر تطبيق قرار منع التجول منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.