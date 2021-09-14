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في 24 ساعة..  المكسيك تسجّل 4161 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 4161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و221 وفاة يوم الإثنين؛ ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و516043 إصابة، والوفيات إلى 267969 منذ بدء الجائحة.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد رجّحوا من قبل أن يكون العدد الفعلي للإصابات بكورونا أكبر كثيراً من العدد الرسمي.

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في 24 ساعة..  المكسيك تسجّل 4161 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة
سبق

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 4161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و221 وفاة يوم الإثنين؛ ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و516043 إصابة، والوفيات إلى 267969 منذ بدء الجائحة.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد رجّحوا من قبل أن يكون العدد الفعلي للإصابات بكورونا أكبر كثيراً من العدد الرسمي.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
08:21 AM

في 24 ساعة..  المكسيك تسجّل 4161 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 4161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و221 وفاة يوم الإثنين؛ ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و516043 إصابة، والوفيات إلى 267969 منذ بدء الجائحة.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد رجّحوا من قبل أن يكون العدد الفعلي للإصابات بكورونا أكبر كثيراً من العدد الرسمي.

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