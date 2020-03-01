النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع مقيم هندي بجدة بعد إيذائه نفسه حتى الموت

في الثلاثينيات من عمره والشرطة تواصل التحقيقات

تحقق الجهات الأمنية بشرطة جدة، ممثلة بقسم شرطة الكندرة، في ورود بلاغ مساء اليوم، عن وجود حالة وفاة لشخص في مقر سكنه بحي الثغر.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة، واتضح من خلال الفحص الأولي والمعاينة للجثة أنها تعود لمقيم من جنسية هندية في الثلاثينيات من عمره، وقد أقدم على إيذاء نفسه حتى الموت.

وتولى قسم شرطة الكندرة ملف القضية، وإكمال التحقيقات في الحادثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصرع مقيم هندي بجدة بعد إيذائه نفسه حتى الموت
سبق

تحقق الجهات الأمنية بشرطة جدة، ممثلة بقسم شرطة الكندرة، في ورود بلاغ مساء اليوم، عن وجود حالة وفاة لشخص في مقر سكنه بحي الثغر.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة، واتضح من خلال الفحص الأولي والمعاينة للجثة أنها تعود لمقيم من جنسية هندية في الثلاثينيات من عمره، وقد أقدم على إيذاء نفسه حتى الموت.

وتولى قسم شرطة الكندرة ملف القضية، وإكمال التحقيقات في الحادثة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:28 PM

مصرع مقيم هندي بجدة بعد إيذائه نفسه حتى الموت

في الثلاثينيات من عمره والشرطة تواصل التحقيقات

A A A
أحمد العبدالله - جدة
4
8,143

تحقق الجهات الأمنية بشرطة جدة، ممثلة بقسم شرطة الكندرة، في ورود بلاغ مساء اليوم، عن وجود حالة وفاة لشخص في مقر سكنه بحي الثغر.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة، واتضح من خلال الفحص الأولي والمعاينة للجثة أنها تعود لمقيم من جنسية هندية في الثلاثينيات من عمره، وقد أقدم على إيذاء نفسه حتى الموت.

وتولى قسم شرطة الكندرة ملف القضية، وإكمال التحقيقات في الحادثة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,567
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,802
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,049

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة