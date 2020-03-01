مصرع مقيم هندي بجدة بعد إيذائه نفسه حتى الموت

في الثلاثينيات من عمره والشرطة تواصل التحقيقات

تحقق الجهات الأمنية بشرطة جدة، ممثلة بقسم شرطة الكندرة، في ورود بلاغ مساء اليوم، عن وجود حالة وفاة لشخص في مقر سكنه بحي الثغر.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة، واتضح من خلال الفحص الأولي والمعاينة للجثة أنها تعود لمقيم من جنسية هندية في الثلاثينيات من عمره، وقد أقدم على إيذاء نفسه حتى الموت.

وتولى قسم شرطة الكندرة ملف القضية، وإكمال التحقيقات في الحادثة.