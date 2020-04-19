أدنى مستوى يومي منذ أسبوع.. إيطاليا تسجل 433 وفاة جديدة

عدد الإصابات بلغ 178.972

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أن وفيات وباء فيروس كورونا في البلاد زادت 433 حالة، اليوم (الأحد)، وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع، بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق.

ووفقاً لـ"رويترز"، يشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع في الأسبوعين الماضيين.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير (شباط) الماضي، إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.